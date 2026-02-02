Gaza: Palestinos heridos y enfermos empezaron a cruzar a Egipto por el paso de Rafah

Fuentes palestinas citadas por la agencia de noticias Xinhua informaron que este lunes 2/2, un primer grupo de palestinos heridos y enfermos salió de la Franja de Gaza en dirección a Egipto por el cruce de Rafah, el cual fue reabierto «a prueba» durante esta jornada.

De acuerdo a lo informado, fueron 5 pacientes, acompañados por 10 familiares y/o cuidadores, los que llegaron provenientes del sur de Gaza y cruzaron por tierra hacia Egipto.

En tanto, el medio egipcio Al-Qahera News, citando a funcionarios del país africano, confirmó la acción detallando que tuvo lugar «justo después de que Rafah fuera reabierto parcialmente por primera vez en más de un año y medio, en el marco de la segunda fase del cese al fuego en Gaza».

Por su parte, la agencia AFP indicó en su reporte que los pacientes, enfermos o heridos de guerra, cruzaron la frontera en tres ambulancias y fueron examinados de inmediato para determinar a qué hospital serían trasladados, detallaron fuentes del Ministerio de Salud egipcio.

«Estamos muy contentos de que se haya abierto el paso fronterizo, pero también tenemos miedo y esperamos poder volver a casa, a Gaza», dijo a AFP Hala Abu Mustafa, quien acompañaba a su hijo herido.

La misma agencia internacional publicó el testimonio de Mahmud, un palestino de 38 años que sufre de leucemia, y que fue uno de los primeros en recibir permiso para recibir tratamiento en Egipto: «En Gaza no hay tratamiento, no hay vida (…) Estoy feliz de poder recibir por fin el tratamiento, pero triste por tener que dejar a mis seres queridos en Gaza, donde la situación es catastrófica».

Fuentes palestinas dijeron que el primer grupo de palestinos enfermos y heridos salió de la #FranjadeGaza rumbo a #Egipto a través del cruce de #Rafah, luego de que el cruce terrestre clave fuera reabierto "a prueba" el día previo https://t.co/cLJEOkGwH1#XinhuaNoticias pic.twitter.com/wq3x49cjhi — China Xinhua Español (@XHespanol) February 2, 2026

Noticia en desarrollo. Foto Portada: Ahmed Sayed