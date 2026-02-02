Gaza: Palestinos heridos y enfermos empezaron a cruzar a Egipto por el paso de Rafah

El cruce estaba cerrado desde 2024 y es el único paso entre Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel. Este lunes 2/2 fue reabierto en ambas direcciones para los habitantes, quienes podrán cruzar la frontera bajo estrictas condiciones impuestas por Israel.

Gaza: Palestinos heridos y enfermos empezaron a cruzar a Egipto por el paso de Rafah
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

Fuentes palestinas citadas por la agencia de noticias Xinhua informaron que este lunes 2/2, un primer grupo de palestinos heridos y enfermos salió de la Franja de Gaza en dirección a Egipto por el cruce de Rafah, el cual fue reabierto «a prueba» durante esta jornada. 

De acuerdo a lo informado, fueron 5 pacientes, acompañados por 10 familiares y/o cuidadores, los que llegaron provenientes del sur de Gaza y cruzaron por tierra hacia Egipto.

En tanto, el medio egipcio Al-Qahera News, citando a funcionarios del país africano, confirmó la acción detallando que tuvo lugar «justo después de que Rafah fuera reabierto parcialmente por primera vez en más de un año y medio, en el marco de la segunda fase del cese al fuego en Gaza».

Por su parte, la agencia AFP indicó en su reporte que los pacientes, enfermos o heridos de guerra, cruzaron la frontera en tres ambulancias y fueron examinados de inmediato para determinar a qué hospital serían trasladados, detallaron fuentes del Ministerio de Salud egipcio.

«Estamos muy contentos de que se haya abierto el paso fronterizo, pero también tenemos miedo y esperamos poder volver a casa, a Gaza», dijo a AFP Hala Abu Mustafa, quien acompañaba a su hijo herido.

La misma agencia internacional publicó el testimonio de Mahmud, un palestino de 38 años que sufre de leucemia, y que fue uno de los primeros en recibir permiso para recibir tratamiento en Egipto: «En Gaza no hay tratamiento, no hay vida (…) Estoy feliz de poder recibir por fin el tratamiento, pero triste por tener que dejar a mis seres queridos en Gaza, donde la situación es catastrófica».

Noticia en desarrollo. Foto Portada: Ahmed Sayed

 

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Absalón Opazo

Gaza denuncia “matanza” y acusa a Israel de romper el frágil alto al fuego

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Tregua que no es tregua: reportan 241 muertos y 619 heridos en Gaza desde el 11 de octubre

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Acusan a Israel de haber violado 1.300 veces el alto el fuego en Gaza

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Petro: “Israel repite lo que hicieron los nazis contra los judíos, pero esta vez contra los palestinos”

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Colombia enviará médicos voluntarios a Gaza y anuncia apoyo directo a la reconstrucción

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Genocidio en cifras: Palestina responsabiliza a Israel de la muerte de 70.665 personas en Gaza y de la colonización acelerada de Cisjordania

Hace 2 meses
Absalón Opazo

El neocolonialismo de la paz

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Gaza es el destino de la humanidad: conversación con la abogada palestina Nadia Silhi en Podcastpitalismo

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Genocidio en Gaza: Israel deja 71.386 asesinados, incluidos 20.200 niños y niñas

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano