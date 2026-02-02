Se les dio vuelta la tortilla: dura derrota republicana en Texas y revés para Trump

El triunfo de Taylor Rehmet, quien arrebató a los republicanos un distrito del Senado estatal de Texas se suma a una racha de victorias para los demócratas en distintos puntos de Estados Unidos.

En un golpe de gran impacto político, el demócrata Taylor Rehmet arrebató este sábado a los republicanos un escaño en el Senado estatal de Texas, un distrito que durante décadas fue considerado bastión del Partido Republicano.

La victoria, obtenida en una elección especial en el área de Fort Worth, no solo rompe una racha de más de treinta años de dominio conservador en ese territorio, sino que prolonga una serie de triunfos demócratas sorpresivos en distintos rincones de Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Rehmet, un dirigente sindical y veterano militar, logró imponerse por un margen de más de 14 puntos porcentuales a la candidata republicana Leigh Wambsganss.

Duro revés electoral para Trump

El resultado constituye un revés directo para el propio Trump, quien había intervenido personalmente en la contienda.

Apenas un día antes de los comicios, Tel magnate republicano había elogiado públicamente a Wambsganss, una activista conservadora y empresaria, en su red social Truth Social. En una publicación, la calificó como «una GRAN candidata» y afirmó que contaba con su «respaldo total y absoluto».

En otro mensaje, instó a los texanos a votar y describió a la republicana como una empresaria exitosa y una «increíble simpatizante» de su movimiento «Make America Great Again» (“América, grande otra vez”).

. Sin embargo, tras la derrota, Trump optó por deslindarse rápidamente. «No estoy involucrado en eso. Es una contienda local de Texas», declaró a reporteros el domingo desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, intentando distanciarse de un distrito que, irónicamente, él mismo había ganado por 17 puntos en las presidenciales de 2024.

La reacción dentro del liderazgo republicano de Texas fue de alarma y autocrítica. El vicegobernador estatal, Dan Patrick, uno de los políticos más poderosos del estado, calificó el resultado como «una llamada de atención para los republicanos en todo Texas», donde el partido controla todos los cargos de elección estatal, consignó La Vanguardia.

«Nuestros votantes no pueden dar nada por sentado», escribió Patrick en la red social X.

En su mensaje, reconoció la impredecibilidad de las elecciones especiales de baja participación, pero añadió un compromiso de lucha: «Conozco la energía y la fortaleza de las bases republicanas en Texas. Volveremos con una nueva determinación y recuperaremos este escaño en noviembre».

El escaño, que quedó vacante por el ascenso de un republicano a un cargo federal, tendrá que ser disputado nuevamente en las elecciones generales de noviembre, pero el golpe simbólico es profundo.

Taylor Rehmet: «Esta victoria pertenece a la gente trabajadora»

Tras conocerse la victoria, Taylor Rehmet dirigió su mensaje a la base que lo llevó al triunfo.

«Esta victoria pertenece a la gente trabajadora de todos los días», declaró ante sus simpatizantes, enmarcando su éxito no como un logro personal, sino como una respuesta colectiva a las políticas nacionales.

Para los estrategas demócratas, el resultado en Texas es una confirmación de que los votantes, bajo la segunda administración Trump, están altamente motivados para rechazar a los candidatos republicanos y sus políticas, incluso en territorios supuestamente conservadores.

La tortilla se dio la vuelta en Texas

Este triunfo no es un hecho aislado. Se inserta en un ciclo de resultados favorables que comenzó en marzo de 2025 con una victoria en un distrito legislativo de Pensilvania que no habían ganado en un siglo.

La racha continuó a lo largo del año en contiendas estatales y consultas populares desde Maine hasta California. A ello se suma el resonante triunfo en noviembre de Zohran Mamdani, un socialista que alcanzó el triunfo y se convirtió en alcalde de Nueva York, en una elección que registró la mayor participación en 50 años.

Otras victorias demócratas desde que Trump asumió su segundo mandato incluyen las gubernaturas de Virginia y Nueva Jersey, así como triunfos en elecciones especiales en Kentucky e Iowa. Incluso en una derrota, como la de la Cámara de Representantes federal en Tennessee, donde el republicano Matt Van Epps ganó por un margen estrecho, los demócratas encontraron motivos para alimentar sus expectativas de cara a las intermedias de noviembre.

Este panorama electoral se desarrolla mientras la aprobación pública de Trump se mantiene estancada en torno al 40 por ciento. Una encuesta de AP-NORC realizada en enero reveló que la mayoría de los adultos en Estados Unidos desaprueba su manejo de áreas clave como la política exterior, las negociaciones comerciales, la inmigración y la economía.

En este contexto de descontento, la estrategia nacional republicana parece haberse volcado hacia una intensificación de la batalla por el diseño del mapa electoral. Trump y el vicepresidente JD Vance han presionado activamente a los estados bajo control republicano para tratar de que los distritos voten a su favor, mientras que estados gobernados por demócratas, como California, han respondido con sus propios esfuerzos de redistribución, augurando un enfrentamiento política aún más polarizado.

La «tortilla» se ha dado vuelta en el corazón de Texas. La victoria de Taylor Rehmet es más que un cambio de un voto en una legislatura estatal; es un símbolo potente de la volatilidad del electorado y una advertencia para un Partido Republicano que, a pesar de controlar la Casa Blanca, enfrenta un electorado movilizado en su contra.