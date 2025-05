INAH desmiente escenas del video de MrBeast: asegura que todo fue supervisado y con permisos

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aclaró que la grabación del youtuber MrBeast en zonas arqueológicas mayas fue legal, supervisada y sin afectaciones al patrimonio. Las escenas que han causado polémica, como el uso de drones en «El Castillo» de Chichén Itzá o la posesión de piezas prehispánicas auténticas, fueron desmentidas por el organismo.

En un comunicado emitido el martes, el INAH explicó que la grabación, publicada el 10 de mayo, se llevó a cabo en sitios como Calakmul (Campeche), Chichén Itzá y Balankanché (Yucatán), tras una solicitud formal realizada por la Secretaría de Turismo federal y los gobiernos estatales.

“Los permisos se tramitaron ante la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, instancia que determinó los derechos aplicables conforme a la ley”, puntualizó el instituto.

Lo que mostró el video y lo que en realidad ocurrió

El video de Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, fue titulado “Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo” y superó los 37 millones de vistas en menos de 24 horas. En él, se muestra al influencer explorando pirámides, cenotes y grutas sagradas, con supuestas escenas de acceso exclusivo.

No obstante, el INAH denunció que muchas de esas escenas son fruto de la edición digital y no corresponden con la realidad. Afirmó que el equipo no descendió desde un helicóptero, no durmió en los sitios arqueológicos ni tuvo acceso a piezas originales.

“Todas ellas son aseveraciones falsas que obedecen a la teatralidad propia del youtuber”, indicó el organismo.

No hubo vuelos de dron dentro de El Castillo

Uno de los elementos más criticados en redes sociales fue el supuesto uso de un dron dentro de “El Castillo” de Chichén Itzá. Al respecto, el INAH fue claro: “En el caso de Chichén Itzá, aclaramos que no se realizó vuelo de dron al interior de ‘El Castillo’ […] dicho vuelo se realizó por fuera de la estructura.”

Legalidad, difusión e interpretación cultural

El instituto también reconoció que, aunque la producción del video puede atraer interés hacia las culturas ancestrales, es fundamental que la información difundida se apegue al conocimiento científico y a los principios de conservación.

A pesar del tono espectacular del contenido, el INAH subrayó que hubo personal presente durante toda la grabación para garantizar que se respetaran las medidas de seguridad y el patrimonio no se viera afectado.

También puedes leer: México cumple acuerdos con EE.UU. para combatir gusano barrenador y prevé reabrir exportación de ganado en 15 días.

Por su parte, MrBeast ha declarado que su video fue grabado legalmente y con el acompañamiento del INAH y la Secretaría de Turismo, cumpliendo con las disposiciones mexicanas para filmaciones profesionales.

Fotografía: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com