Tribunal no sanciona a defensa de López Zavala tras inasistencia en audiencia

La décimo novena audiencia del juicio por feminicidio contra Javier López Zavala, ex candidato a la gubernatura de Puebla, fue suspendida tras la ausencia injustificada de su defensa legal, situación que generó críticas por parte de la abogada Helena Monzón, representante de la familia de la víctima.

La audiencia, prevista para este viernes, no pudo llevarse a cabo porque los abogados defensores de López Zavala no se presentaron sin ofrecer una justificación válida. Esto a pesar de que días antes el tribunal había dejado en claro que no toleraría inasistencias infundadas, esperando que todas las partes involucradas comparecieran.

Monzón denunció que, ante esta omisión, el tribunal no aplicó ninguna sanción ni multa a la defensa, lo que representa un riesgo para la integridad y el control del proceso judicial. Además, explicó que esta no es la primera vez que la defensa utiliza tácticas dilatorias, como cambios constantes de abogados y ausencias, aunque en ocasiones anteriores sí se habían impuesto sanciones.

Durante la audiencia previa, marcada también por retrasos, solo se pudo tomar declaración a un testigo propuesto por la defensa, mientras que el segundo testimonio fue pospuesto debido a que los abogados intentaron presentar pruebas que, según el juez, podrían violar los derechos procesales de la parte acusada.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla señalan a López Zavala como el presunto autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022. Según la reconstrucción de los hechos, López Zavala habría ordenado a su sobrino Jair N., proporcionándole una pistola y una motocicleta para ejecutar el crimen, que se consumó con seis disparos en la vía pública.

Este proceso judicial se mantiene bajo vigilancia, y la ausencia reiterada de la defensa sin consecuencias pone en duda la capacidad del tribunal para garantizar el debido proceso y la justicia en un caso que ha generado gran atención pública.

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com