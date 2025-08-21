Caída libre en La Moneda: Marcel abandona Hacienda tras salida de Valenzuela

Marcel asumió como titular del Ministerio de Hacienda al inicio del Gobierno de Gabriel Boric, en marzo del 2022 y abandonó el cargo a pocos meses de que finalice el período del mandatario. Según ha trascendido, durante la jornada de este jueves habrá un ajuste ministerial.

Caída libre en La Moneda: Marcel abandona Hacienda tras salida de Valenzuela
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En un nuevo golpe para La Moneda, el economista Mario Marcel presentó este jueves su renuncia como ministro de Hacienda del gobierno del presidente Gabriel Boric, cargo que venía desempeñando desde marzo de 2022.

La salida de Marcel del Gabinete se da pocos meses de que finalice el período del mandataries y es la segunda que se registra durante esta semana, tras la de Esteban Valenzuela, a la cartera de Agricultura que se conoció ayer miércoles, kuego del descuelgue de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) de la lista oficialista.

Marcel era considerado como uno de los funcionarios de mayor peso y credibilidad dentro de la administración de Boric. Su partida, oficializada por motivos personales y no políticos, se produce en uno de los momentos más complejo del ciclo económico anual: a las puertas de la presentación del Presupuesto de la Nación para el año 2026.

Asimismo, coincide con un complejo escenario económico internacional de sensibles negociaciones arancelarias internacionales y el proceso de colocación de bonos de deuda soberana en mercados externos.

La noticia, que cayó como un «balde de agua fría» en el sector financiero –como lo describieron operadores de Manhattan y analistas internacionales–, se materializó minutos después de las 10:00 AM, cuando Marcel arribó a Palacio de La Moneda, donde emitió un breve comentario para la prensa: “Vengo a conversar con el presidente”.

Tras una reunión de aproximadamente 20 minutos con el jefe de Estado, el economista abandonó el edificio por una salida alternativa, eludiendo cualquier pregunta.

Ante la doble vacancia en carteras claves, La Moneda se vería forzada a acelerar un cambio de gabinete parcial. De acuerdo con información publicada por El Mostrador y corroborada por Radio Bío Bío, el presidente Boric habría convocado a un ajuste ministerial para las 17:00 horas de este mismo jueves en el Salón Montt Varas del Palacio presidencial.

Impacto en los mercados por la renuncia de Marcel

La reacción de los mercados a la renuncia de Marcel fue inmediata y contundente. La incertidumbre generada por la pérdida del timonel económico, se tradujo en una venta acelerada de activos chilenos. El dólar observó una escalada de al menos $10, aunque luego se moderó.

Al respecto, Gonzalo Muñoz, analista de mercados de XTB Latam, afirmó que con la salida del ahora ex secretario de Estado se pone fin “a una gestión que se extendió por más de tres años y que estuvo marcada por la estabilidad macroeconómica en medio de un escenario global complejo”.

De acuerdo con el especialista, surgen dudas sobre cuál será la orientación que tomará la política económica del país, tomando en cuenta que la figura de Marcel era percibida, en el caso de los mercados, como “un garante de estabilidad fiscal y continuidad técnica”.

Relacionados

El Ciudadano

"Pudo haber conseguido más plata para Carabineros": Critican a Mario Desbordes por comentario machista sobre relación de Carolina Tohá

Hace 4 meses
El Ciudadano

Compromisos no cumplidos en agenda “ecologista”: Los cuestionamientos ambientalistas al Gobierno ad portas de la Cuenta Pública

Hace 3 meses
El Ciudadano

Marcel desmiente a Kaiser sobre nuevo régimen tributario para feriantes: "No asustemos a la gente con cosas que no son"

Hace 4 meses
El Ciudadano

El Senado vota la “permisología” y la calle en Santiago responde: llamado a manifestarse en La Moneda

Hace 3 meses
El Ciudadano

Etcheberry dejará dirección del SII el 22 de julio tras escándalo contribuciones: Gobierno solicitó su salida

Hace 1 mes
El Ciudadano

Gobierno confirma levantamiento del secreto bancario para combatir crimen organizado: Marcel despeja dudas

Hace 2 meses
El Ciudadano

Cuñada de presidente Boric presenta su renuncia al Gobierno por caso licencias médicas

Hace 3 meses
El Ciudadano

Arancel de 50% anunciado por Trump no afectará al cobre chileno por razones de seguridad nacional de EEUU

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Quién es Gael Yeomans, jefa de campaña de Gonzalo Winter

Hace 4 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano