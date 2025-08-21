Caída libre en La Moneda: Marcel abandona Hacienda tras salida de Valenzuela

En un nuevo golpe para La Moneda, el economista Mario Marcel presentó este jueves su renuncia como ministro de Hacienda del gobierno del presidente Gabriel Boric, cargo que venía desempeñando desde marzo de 2022.

La salida de Marcel del Gabinete se da pocos meses de que finalice el período del mandataries y es la segunda que se registra durante esta semana, tras la de Esteban Valenzuela, a la cartera de Agricultura que se conoció ayer miércoles, kuego del descuelgue de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) de la lista oficialista.

Marcel era considerado como uno de los funcionarios de mayor peso y credibilidad dentro de la administración de Boric. Su partida, oficializada por motivos personales y no políticos, se produce en uno de los momentos más complejo del ciclo económico anual: a las puertas de la presentación del Presupuesto de la Nación para el año 2026.

Asimismo, coincide con un complejo escenario económico internacional de sensibles negociaciones arancelarias internacionales y el proceso de colocación de bonos de deuda soberana en mercados externos.

La noticia, que cayó como un «balde de agua fría» en el sector financiero –como lo describieron operadores de Manhattan y analistas internacionales–, se materializó minutos después de las 10:00 AM, cuando Marcel arribó a Palacio de La Moneda, donde emitió un breve comentario para la prensa: “Vengo a conversar con el presidente”.

Tras una reunión de aproximadamente 20 minutos con el jefe de Estado, el economista abandonó el edificio por una salida alternativa, eludiendo cualquier pregunta.

Ante la doble vacancia en carteras claves, La Moneda se vería forzada a acelerar un cambio de gabinete parcial. De acuerdo con información publicada por El Mostrador y corroborada por Radio Bío Bío, el presidente Boric habría convocado a un ajuste ministerial para las 17:00 horas de este mismo jueves en el Salón Montt Varas del Palacio presidencial.

Impacto en los mercados por la renuncia de Marcel

La reacción de los mercados a la renuncia de Marcel fue inmediata y contundente. La incertidumbre generada por la pérdida del timonel económico, se tradujo en una venta acelerada de activos chilenos. El dólar observó una escalada de al menos $10, aunque luego se moderó.

Al respecto, Gonzalo Muñoz, analista de mercados de XTB Latam, afirmó que con la salida del ahora ex secretario de Estado se pone fin “a una gestión que se extendió por más de tres años y que estuvo marcada por la estabilidad macroeconómica en medio de un escenario global complejo”.

De acuerdo con el especialista, surgen dudas sobre cuál será la orientación que tomará la política económica del país, tomando en cuenta que la figura de Marcel era percibida, en el caso de los mercados, como “un garante de estabilidad fiscal y continuidad técnica”.