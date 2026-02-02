Carta abierta: más de 100 académicas y académicos denuncian “desprecio hacia la vida” por dichos de Poduje

“Llamar despectivamente a elegir entre ‘lauchas’ o personas, no solo reduce e infantiliza el necesario rigor frente a esta tragedia, sino que pone de manifiesto un desprecio hacia la vida, impropio de una persona que deberá asumir prontamente un rol clave en el desarrollo del país”, cuestionaron los profesionales al futuro titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

Más de un centenar de académicas y académicos provenientes de diferentes universidades del país cuestionaron las declaraciones del futuro titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, de la administración de mandatario electo José Antonio Kast, en las que arremetió contra los defensores del medio ambiente y señalaron que evidencian «un desprecio hacia la vida».

Durante su participación en un seminario organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) en dependencias de la Universidad del Bío-Bío, en la ciudad de Concepción Poduje, sostuvo una discusión con el académico de esta casa de estudios, Leonardo Agurto, tras criticar el avance de las obras de reconstrucción tras los incendios en Viña del Mar, que, según el arquitecto, “están paralizadas por el activismo ambiental”, que antepone a los árboles por encima de las personas.

“Fanáticos ambientales en el gobierno tienen paradas viviendas de reconstrucción porque encontraron un árbol. Tenemos un Hospital del Cáncer parado 18 meses porque encontraron un nido de lauchas”, dijo en su exposición el futuro secretario de Estado.

Adelantó que la administración del ultraderechista impulsará cambios profundos al funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales.

«Si los señores del Consejo quieren ser Indiana Jones, y sacar hallazgos que nos cuestan 80 mil millones, que benefician enormemente a los arqueólogos del Consejo y a sus amigos arqueólogos de afuera, van a tener que tener un lugar para disponer los hallazgos, porque lo que no vamos a aceptar es que nos tranquen hospitales o viviendas para tener hallazgos en bodegas», sostuvo.

El tenso cruce se registró cuando el académico de la UBB le planteó cuestionamientos vinculados a la Corporación Chilena de la Madera (Corma). Ante esto, Poduje respondió: «¿Cómo dice usted? ¿Usted dice que la Corma tiene la culpa de los problemas con los incendios?».



Agurto le replicó preguntando: «¿Quién más?”, a lo que Poduje a la vez le contestó: “Haga la denuncia en la Fiscalía, párese de acá y haga la denuncia en la Fiscalía (…) Yo he tratado con activistas como usted que nos paralizan proyectos para proteger fauna y flora”.

«Ustedes que le dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario», amenazó el futuro secretario de Estado de Kast.

En su declaración, los profesionales señalaron que el seminario se desarrollaba en un ambiente cordial, transversal y colaborador de cara a la catástrofe ocurrida por los incendios que afectan al Gran Concepción, hasta que Poduje «increpó de forma despectiva a un investigador de dicha casa de estudios, quien había alzado la voz para defender la naturaleza, sugiriendo que él -y por extensión otros científicos «le da más importancia a los árboles que a las personas»«.

Alertaron que este episodio “no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia preocupante que pretende generar una dialéctica peligrosa, ideológica y extremista que obliga a elegir entre personas y otros seres vivos, como si la vida humana no dependiera de la naturaleza”.

“Llamar despectivamente a elegir entre ‘lauchas’ o personas, no solo reduce e infantiliza el necesario rigor frente a esta tragedia, sino que pone de manifiesto un desprecio hacia la vida, impropio de una persona que deberá asumir prontamente un rol clave en el desarrollo del país”, cuestionaron.

Además plantearon que los diachos del arquitecto contradice el debate democrático y pluralista que debe existir en este tipo de semanarios, en los que la «Universidad abre sus puertas para recibir a actores territoriales como alcaldes, empresarios, ex ministros, autoridades, profesionales, académicos, entre otros».

Recordaron que la reciente catástrofe originada por los incendios forestales ha afectado gravemente a las regiones del Bio-bío y Ñuble, han dejado a personas fallecidas, a familias destruidas, a flora y fauna devastadas, a ecosistemas dañados y a comunidades enteras sin vivienda y que la magnitud de la tragedia muestra «que las decisiones públicas deben fundarse en evidencia científica robusta, y en una mirada integral del desarrollo».

«Y en ese proceso la Academia cumple un rol necesario, urgente y fundamental», enfatizaron.

De acuerdo cos profesionales, el comportamiento de Poduje con académico de la casa de estudios «no solo representa una falta de respeto a un investigador y a la ciencia en general, sino que también tensiona el diálogo y la colaboración entre el Estado y las universidades, instituciones que cumplen una función esencial para anticipar, comprender y mitigar los riesgos que enfrentamos como país”.

«Las universidades no son espacios de confrontación ideológica superficial, sino plataformas de análisis riguroso y reflexión crítica que contribuyen al bien común», enfatizaron.

En el texto, considerando que Poduje será el próximo ministro de Vivienda, los académicos expresaron que no se puede pasar por alto “esta forma de hacer política que menosprecia la evidencia, el conocimiento y las preocupaciones ambientales», justo cuando la sociedad chilena y en especial la región del Biobío, requiere «unidad, cooperación intersectorial, liderazgo basado en datos, diálogo y respeto ciudadano y democrático».

«Esperamos que los futuros ministros y autoridades públicas cumplan el rol por el que fueron democráticamente electos y se comprometan a entablar un diálogo respetuoso con la comunidad académica, alejándose de descalificaciones personales y ataques ideológicos”, cerraron.