AMLO reprueba a aspirantes poblanos por uso de espectaculares

Al reiterar que el uso de publicidad para promocionar a políticos es una práctica del pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó el uso de anuncios espectaculares, por parte de aspirantes de Morena a la candidatura del gobierno de Puebla.

Durante su conferencia matutina, el mandatario federal señaló como ilegal la colocación de anuncios y advirtió que será «contraproducente» para quienes creen en esta estrategia para posicionarse.

Lo anterior, cuestionado sobre los espectaculares con la imagen del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, a lo que el presidente respondió que, seguramente, no es el único que ha recurrido a dicha práctica.

Llamó a combatir estás prácticas y dejo en claro que no hay recursos públicos en la publicidad de los poblanos interesados en una candidatura.

«Todas esas prácticas combatirlas, nosotros no utilizamos el dinero del presupuesto público para apoyar a ningún candidato, a ningún partido; no hay dedazo, para nadie (…) Acerca de la publicidad aquí hemos dicho que eso, no solo es indebido e ilegal, sino que resulta contraproducentes, por qué la gente ya está muy informada, muy consciente, ya no se deja manipular»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México