Dr. Ricardo Baeza Yates sobre regreso a clases: “no se puede dar como argumento que los niños no contagian, porque eso no es cierto”

Durante este martes, en el programa La entrevista con Francisco Marín transmitido por las redes digitales de El Ciudadano, estuvo como invitado al laureado Doctor Ricardo Baeza-Yates, director de los programas de postgrado de ciencia de datos de Northeastern University, campus Silicon Valley, desde enero de 2018 y ex vicepresidente de Investigación de Yahoo Labs, primero en Barcelona y luego en Sunnyvale, California, desde enero del 2006 hasta febrero del 2016.

Baeza-Yates se ha destacado por realizar una gran labor de divulgación científica respecto a la pandemia de Covid-19 en Chile en conjunto a otros profesionales de la salud.

Como parte de sus estudios indicó recientemente que el efecto de inmunidad de rebaño podría llegar si el proceso de inoculación llega a un 80% con una efectividad media del sobre el 60% de las vacunas implementadas.

[#Covid19Chile] La inmunidad de grupo va a producir la desaparición del virus o al menos una disminución de su presencia en el tiempo. Como es un tema complejo, hemos preparado un hilo con Mercedes López, directora del Depto. de Inmunología de la @uchile para intentar explicarlo. — Ricardo Baeza-Yates (@PolarBearby) February 15, 2021

Efectividad de Sinovac

A través de un hilo publicado en su cuenta en Twitter, en el que compartió información recopilada en conjunto con la doctora en inmunología de la Universidad de Chile, Mercedes López, recordó que en el país se planea vacunar a 15,2 millones de personas, lo que corresponde aproximadamente al 77,6% de la población.

Sin embargo, indicó que Chile ha implementado distintas vacunas, que cuentan con distintos grados de efectividad y que la gran mayoría de las personas han sido vacunadas con Sinovac, que tiene una eficacia informada más baja que otras como por ejemplo la de Pfizer.

“Vemos que para tener inmunidad necesitaríamos al menos una eficacia del 65%. Si la eficacia final es menor, querría decir que no tendríamos inmunidad de grupo, que el virus seguiría circulando, que deberíamos usar al menos mascarilla y mantener otras limitaciones”, destacó.

Por tal motivo, durante la entrevista Baeza-Yates fue consultado sobre cuál es la probabilidad de conseguir una inmunidad de rebaño en Chile a través de las inoculaciones inoculaciones masivas.

Al respecto, el científico señaló que la inmunidad en grupo sería difícil de alcanzar, pero no imposible, considerando los porcentajes de efectividad de la vacuna Sinovac.

“La más desconocida (sobre su efectividad y tiempo de inmunización) es Sinovac, porque no hay estudios científicos que se le hayan realizado y lo único que hay es una nota de prensa realizada por la empresa que la hizo el 5 de febrero, o sea hace poco y las noticias que han salido en los periódicos por gente que, digamos, ha visto los resultados y los ha dado a conocer no oficialmente. Uno podría esperar que a un mes de la segunda dosis la inmunidad sea la deseada”, explicó.

El doctor también comentó que es difícil saber el nivel de inmunidad de las vacunas en el mercado ya que “nadie en el mundo ha estado inmunizado por más de un mes, y esta vacuna es muy parecida a la de la gripe, ya que cada año se desarrollan nuevas cepas del virus y esto es lo que podría pasar con este coronavirus en particular”.

No obstante, el investigador, se refirió a los elementos positivos del plan de vacunación contra el Covid-19 desarrollado en el país.

“Chile lo está haciendo bien respecto al ritmo de vacunación, porque hay alta disponibilidad para vacunas por todo enero y febrero, al igual que las hay para la segunda dosis, lo que significa que para finales de marzo van a haber unos 2 millones de personas inmunizadas. Lo cual es como el 20% de Chile, que es un número bastante alto, pero tenemos que llegar por lo menos a un 80% para lograr la verdadera eficacia de la vacuna.

“Si seguimos usando la Sinovac, donde tenemos resultados preliminares de Indonesia de un 65%, de Brasil que fue solo un 50% pero que eran sólo empleados de salud que podemos decir que tienen más riesgo de infectarse, porque tenían condiciones de más cercanía por el virus. Si fuese un 65%, necesitamos llegar a un 80% de vacunados, habría que vacunar a por lo menos unos 16 millones de personas. Ese sería el objetivo para lograr la inmunidad de grupo, que es lo que permite que la probabilidad de encontrar a alguien infectado sea muy baja”, acotó.

Sin embargo, aclaró que estas estimaciones son en el caso en el que “las vacunas vayan llegando a tiempo y si las cosas siguen como están ahora, esto sería como a mediados de agosto”.

“No sería a mediados de junio como se está diciendo, sino que sería a mediados de agosto a la velocidad actual. Tendrían que vacunar a más personas si quisieran que el 80% se logrará a finales de junio”, subrayó.

Según el experto, la buena noticia es que aunque tenga una eficacia más baja, para tener síntomas de la enfermedad, “se supone que los datos de Brasil nos dicen que es 100% efectiva para los casos graves, eso significaría que las hospitalizaciones en cama UCI, los fallecidos bajarían drásticamente si eso ocurriera. Cuando lleguemos a esa inmunidad de grupo y bajaría también con el tiempo, porque llegaríamos a una situación mucho más controlable con el tiempo que la que tenemos ahora.

Regreso a clases presenciales responsable

Otro de los temas conversados en la entrevista con el director de El Ciudadano, Francisco Marín, fue el la disyuntiva entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación, sobre el l regreso a clases presenciales.

Al respecto, se le consultó al doctor Ricardo Baeza-Yates: ¿cuáles son las condiciones que debería cumplir un retorno a clases no peligroso?.

“En todo el mundo ha sido un problema, donde incluso los profesionales de la educación y de la salud no están poniéndose de acuerdo. Yo no sabría decir que es lo mejor, si volver o no volver a clases presenciales”, indicó.

Sin embargo, el experto desmintió las declaraciones emitidas por el ministro de Salud, Enrique Paris, durante el reporte diario sobre el COVID-19, para apoyar el regreso de los estudiantes a clases presenciales en medio de la pandemia.

La máxima autoridad sanitaria aseguró al respecto que “los niños transmiten muy poco el coronavirus, por lo que no hay temor respecto a eso, pero sí transmiten mucho la influenza”.

“No se puede dar como argumento que los niños no contagian porque eso no es cierto, porque los niños si contagian ayer publiqué 5 estudios donde dejan claro que los niños si contagian menos, pero en verdad, los niños contagian mucho por el contacto físico cuando juegan, cuando tocan personas, entre otras conductas propias de ellos”, dijo Baeza-Yates.

El director del director de los programas de postgrado de ciencia de datos de Northeastern University indicó que, desde su perspectiva, el mejor método que podría implementarse para el caso chileno es “un esquema que se planteó en Israel que es muy bueno, pero no se entendió los primeros meses que se propuso. La idea es la siguiente: tu divides los estudiantes en 2 grupos y así baja la densidad de una clase a la mitad, cosa que se está haciendo aquí en Barcelona, en donde el primer grupo va una semana a clases presenciales, y después la otra semana va la otra mitad de los estudiantes.

“Por supuesto una cosa muy importante que se ha demostrado es que para que esto funcione es necesaria la ventilación, que en cada sala debería haber un medidor de Co2 que mida la densidad de Co2 en el aire, donde si llega a más de 1200 ppm (Partículas por millón) es que está muy alto, lo que significa que no hay ventilación y las personas que están dentro están respirando su propio CO2”, agregó.

Por otra parte, el doctor explicó que también sería necesario la implementación de purificadores de aire en cada sala de clases los cuales también sirven para absorber los virus que haya en cada sala.

Al consultar sobre las ventajas de bajar la densidad de alumnos por cada clase, señaló que “la ventaja más importante es que si alguno se contagia, si alguien tiene síntomas eso se va a notar en la semana que no va a estar esa mitad de la clase, por lo que se puede cortar el contagio muy rápido, ya que el periodo de incubación del virus es de 5 días.”

También el doctor enfatizó que en temas de contagio “el problema no son los profesores, porque dentro de todo, los profesores se pueden cuidar, tomar las medidas correctas, van a estar a una distancia prudente de los niños y usar una buena mascarilla. El problema real es que este contagio se extienda a las casas y de las casas se extienda al trabajo y así empieza el contagio y no se puede parar, hay que mantenerlo controlado.”

“Yo diría que si alguien quiere hacerlo bien (el retorno a clases presenciales) debería hacerlo en sistema mixto con una semana si y otra semana no con 2 grupos distintos más los medidores para ver la cantidad de aire que hay en las salas, expone cerrando este punto el profesional que ha colaborado con funcionarios de la salud desde el aspecto estadístico de la pandemia”, subrayó.

¿En qué momento sería adecuado volver a clases?

“Yo diría que cuando terminen con los adultos mayores, por lo menos cuando tengan su segunda dosis y que pasen 2 semanas para esperar que la vacuna inmunice, debiese ser en la segunda quincena de abril una fecha prudente para el retorno a clases para no correr ningún riesgo, hablando desde mi propio sentido común”, expresó.

La responsabilidad personal y gubernamental

Durante la entrevista Baeza Yates enfatizó que la vacuna no es un sistema de inmunización infalible y que su efectividad depende también de la responsabilidad personal del autocuidado y de las decisiones gubernamentales correctas respecto a la contención del virus.

“El mensaje sería que no hay que relajarse, que hay que mantener las precauciones, mantener los espacios ventilados, el uso de mascarilla obligatorio, no estar en espacios muy concurridos, y tener cuidado que en los espacios vacíos el virus está en el aire hasta durante una hora, por lo que, hay que tener cuidado con sacarse la mascarilla en lugares en los que hace menos de una hora tenían personas que podrían estar infectadas”, dijo.

“Incluso, uno al aire libre podría contagiarse si estas a menos de dos metros de una persona, la vacuna no es una bala de plata, es solo una tajada del queso suizo que es el cuidad, hay que seguir usando mascarilla y lavándose las manos”, subrayó.

Para concluir la entrevista, el experto fue consultado sobre la actuación del gobierno frente a la pandemia y planteó que todavía no se ha podido controlar los niveles de contagio.

“Yo creo que en controlar el contagio todavía no se hace bien, por eso aún tenemos los niveles de casos activos que tenemos de 6 a 7 % de positividad, además que aún no sabemos cómo se busca la positividad de los casos.

Asimismo, aclaró que “el tema de la vacunación fue gracias a privados y no gracias al Estado”.

“El gobierno no puede tener la mezquindad de no querer gastar 2 millones de dólares en vacunas y si gastar 65 en misiles, lo que muestra que las prioridades de Chile no están bien puestas”, subrayó.