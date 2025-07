Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren: “No está en la agenda del gobierno solicitar ingreso a los BRICS”

En el marco de la Cumbre de Líderes BRICS 2025 realizada en Río de Janeiro, el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, señaló que no está en la agenda del gobierno solicitar el ingreso a los BRICS y que una decisión de estas características requeriría ser asumida como política de Estado.

En una conferencia de prensa sostenida este lunes 07 de julio en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, Alberto Van Klaveren, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile realizó un repaso por las principales actividades en las que participó el Presidente Gabriel Boric.

Entre estas destacó el discurso presidencial en el Foro “Fortalecimiento del Multilateralismo, Asuntos Económicos, Financieros e Inteligencia Artificial”, donde hubo un importante énfasis en el multilateralismo, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, condenando las agresiones unilaterales en contra del pueblo palestino y de Irán por parte de Israel como la agresión en contra de Ucrania.

Asimismo, mencionó la reunión bilateral sostenida con la Directora Ejecutiva de la Organización Mundial de Comercio, quien le habría solicitado apoyo al Presidente Boric para fortalecer la institución, dado el rol clave de Chile al tener firmados tratados de libre comercio con gran parte de los países del mundo y en un contexto de adopción de medidas proteccionistas por parte de algunos países, como es el caso de Estados Unidos. En el mismo sentido, el canciller mencionó la reunión con Cyril Ramaphosa, Presidente de la República de Sudáfrica, uno de los países clave para fortalecer el desarrollo con los países africanos.

En cuanto a las declaraciones de Donald Trump, Van Klaveren, señaló que no sentía que el mensaje fuera dirigido a Chile y que no especularía sobre posibles sanciones. Sin embargo, aclaró que Chile es un país soberano y que en esta Cumbre BRICS sólo participó como invitado tras la invitación realizada por el Presidente Lula da Silva. En esa calidad de invitado, Chile no participó en las negociaciones ni ha suscrito ninguna de las declaraciones elaboradas por los países miembros de los BRICS.

Preguntado sobre una posible solicitud de ingreso a los BRICS, el canciller descartó que este tema esté en agenda, señalando que requeriría de un debate mayor al interior del país y que debiese adoptarse como una política de Estado.

Finalmente, el Ministro de Relaciones Exteriores, señaló que Santiago será sede de una jornada de reflexión el 21 de julio, la cual reunirá a distintos líderes progresistas del mundo, entre los cuales se encuentran confirmados el Presidente de Brasil, Lula da Silva; el Presidente de España, Pedro Sánchez; y el Presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi. Esta jornada será la antesala a la Cumbre de Líderes Progresistas que debiese realizarse como evento paralelo a la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre de este año.