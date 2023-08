No obedece a Contraloría: Municipalidad de Río Bueno no invalidará millonaria licitación con ex seremi de Piñera

El pasado lunes 7 de agosto, El Ciudadano reveló que una resolución de Contraloría solicitó a la Municipalidad de Río Bueno (UDI), invalidar la licitación de $1.565.747.116 con la empresa Ingeniería Verde Spa, en donde el ex seremi de Minería de Sebastián Piñera, José Luis Accardi, es representante legal y gerente general. Sin embargo, dicha empresa se constituyó 3 meses antes de adjudicarse la licitación, con un capital de $1.000.000, y sin experiencia previa en obras públicas.

Dudando de la legalidad de tal licitación, los concejales de la Municipalidad de Río Bueno, Javier Rosas, Magin Montecinos, Juan Domingo Unión y Daniel Quezada, presentaron una denuncia ante la Contraloría Regional de Los Ríos, afirmando que los montos para esta licitación fueron transferidos desde el Gobierno Regional.

“El referido proceso, cuyo presupuesto aumentó a $1.565.747.116, luego de un incremento de los fondos transferidos por el Gobierno Regional de Los Ríos (GORE), fue adjudicado a la empresa Ingeniería Verde SpA., constituida solo el 11 de enero de 2023 -en circunstancias que el llamado a licitación tuvo lugar el 23 de febrero de ese año- y con patente municipal pagada recién el 1 de marzo posterior, sin contar con experiencia en obras previas, y cuyo capital inicial sólo alcanzaba la suma de $1.000.000”, se detalla en la resolución de Contraloría.

Por lo anterior, el ente fiscalizador concluyó que la tramitación del proceso licitatorio no se ajustó a derecho, al incurrir en infracciones a los principios de libre concurrencia y estricta sujeción a las bases, que impidieron al municipio llevar a cabo una correcta revisión de ofertas y, en consecuencia, determinar a la mejor evaluada, por lo que la Municipalidad de Río Bueno deberá “ponderar el inicio de un procedimiento de invalidación administrativa”.

Tras la revelación de esto, durante la tarde del martes 8 de agosto, el municipio emitió un comunicado defendiéndose de lo expuesto en el reportaje, explicando que “Contraloría estimó pertinente revisar de oficio el proceso de licitación, acto administrativo realizado por nuestro municipio y que permite adjudicar a una persona natural o jurídica la realización de una obra financiada con recursos públicos”.

“Para tranquilidad de esta entidad edilicia y de la comunidad en general, todo el proceso se realizó con estricta sujeción a las bases y a la ley que regula las compras y contrataciones públicas en Chile. En dicho proceso participaron dos oferentes, uno de ellos no cumplió con uno de los requisitos y no fue posible analizar su oferta. Esta materia en particular se encuentra ampliamente resuelta y de manera reiterada por el Tribunal de Contratación Pública”, se lee en el documento liberado por la Municipalidad.

Respecto a lo anterior y según lo que señalan, el municipio como primera medida decidió complementar la información que previamente derivaron a Contraloría Regional de Los Ríos, y respondiendo al llamado a ponderar alternativas distintas a la continuidad del contrato de ejecución de obras, en especial, la sugerencia del ente fiscalizador de ponderar el inicio de un proceso de invalidación administrativa.

“Como Municipalidad Informamos que hemos decidido no iniciar un procedimiento de invalidación administrativa de la licitación ya adjudicada, lo que fue comunicado oficialmente a Contraloría Regional de Los Ríos, pues estimamos que el proceso se ha ajustado a Derecho, existiendo situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos de terceros. Por lo tanto, se optó por darle continuidad a las obras, las que presentan un significativo avance”, decidió la Municipalidad de Río Bueno en cuanto a la licitación, a pesar de lo solicitado por Contraloría.

Para el ex administrador de este municipio, Helmuth Palma, es muy grave la posición que tomó la Municipalidad frente a lo determinado por Contraloría, puesto que, la función principal del organismo contralor es el resguardo de los fondos públicos y el cumplimiento de la normativa que rige a los municipios.

-Ir en contra de esa línea es una clara muestra de lo que ocurre en la Municipalidad de Río Bueno y la administración de la alcaldesa Carolina Silva. Aquí la Contraloría debe iniciar las sanciones correspondientes, no debe existir impunidad frente a las irregularidades-, sostiene Palma, en conversación con El Ciudadano.

El 10 de agosto, y tras ser informados sobre la decisión de la Municipalidad de Río Bueno de no invalidar la licitación, la Contraloría Regional de Los Ríos decidió iniciar una investigación especial en el municipio, «con el objeto de analizar en profundidad el proceso licitatorio en comento, las circunstancias que lo rodearon y la ejecución del contrato celebrado con la empresa adjudicataria, Ingeniería Verde SpA».

Pero, al revisar los documentos de adjudicación de esta licitación, un antecedente alerta…

El analista del GORE que prestó servicios a la Municipalidad de Río Bueno

En enero de este año, se gestionó el “REPORTE FICHA IDI PROCESO PRESUPUESTARIO 2023” sobre el proyecto “Mejoramiento estabilización Talud Calle Beauchef entre Av. Prat y Puente Contra, Comuna Río Bueno”, el que tiene como objetivo analizar el presupuesto para esta mejora vial. En dicho documento, se menciona que la institución financiera a cargo de este proyecto es el Gobierno Regional de Los Ríos, mientras que la Municipalidad de Río Bueno es la institución técnica.

A pesar del aumento presupuestario avaluado en 644 millones de pesos, este reporte concluyó que “analizados los antecedentes de respuesta ingresados por la Municipalidad de Río Bueno, se procede a recomendar la iniciativa de inversión, que estudió modificaciones al presupuesto aprobado originalmente para la asignación presupuestaria de obras civiles”; informe que fue realizado por el analista financiero del Gobierno Regional de Los Ríos, Marco Antonio Casas Pacheco.

Sin embargo, un nuevo antecedente vincula a Casas Pacheco y a la Municipalidad de Río Bueno.

Según el registro de personas contratadas a honorarios en la Municipalidad de Río Bueno del año 2022, se revela que en los meses de julio, noviembre y diciembre, el analista financiero del GORE de Los Ríos, Marco Casas Pacheco, realizó informes de suelo al municipio, recibiendo un pago total de $3.635.689, confirmándose una relación laboral entre el profesional y la entidad edilicia.

Para Helmuth Palma, esta situación es preocupante, ya que, cada día aparecen antecedentes que se suman a las situaciones irregulares, con respecto a la licitación de una obra tan esperada en Río Bueno, puesto que, no bastó solo con la adjudicación que la Contraloría instruyó invalidar, sino que también quedan enormes dudas por el aumento de más de 600 millones en el presupuesto, y financiamiento desde el Gobierno Regional, donde se descubre que el funcionario que debía analizar técnica y financieramente el proyecto prestaba servicios particulares en la Municipalidad de Río Bueno.

-El tiempo me ha dado la razón. Las irregularidades en la municipalidad de Río Bueno son múltiples y el denunciarlas me costó la desvinculación, pero desde lo público se debe hacer lo correcto. Son tiempos en donde la ciudadanía tiene que entender de una vez por todas que los recursos públicos son pagados por todos, y se obtienen de sus impuestos que pagan diariamente, ejemplo en la compra de cada kilo de pan o el permiso de circulación de cada año. Cuando existen irregularidades con municipios, transferencias a fundaciones u otro organismo público, no es solo un problema del mundo político sino también su problema, nuestros recursos y nuestro bolsillo-, reflexiona Palma.

El Ciudadano consultó al municipio sobre la prestación de servicios del analista financiero del GORE de Los Ríos, Marco Antonio Casas. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, siguen sin emitir respuesta.