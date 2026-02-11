«Una agresión de EE. UU. a Irán es un ataque a los BRICS y al mundo multipolar», señala analista geopolítico iraní

Para Mohammad Marandi, profesor de la Universidad de Teherán, EE. UU. está desesperadamente intentando preservar su imperio.

Por Marco Fernández. Publicación original en portugués en Brasil de Fato.

Justo después del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de la diputada y primera dama Cilia Flores, en los primeros días del año, la Casa Blanca dirigió su máquina de ‘cambio de régimen’ hacia otra potencia energética: Irán. A 47 años años de la Revolución Islámica, esta siempre ha sido una espina clavada para EE. UU. y, principalmente, para Israel.

Teherán es el mayor partidario de la causa palestina en el mundo y, en la práctica, el mayor obstáculo para el proyecto sionista del ‘Gran Israel’, que presupone la expulsión o el exterminio del pueblo palestino de su tierra. Por eso, derrocar al gobierno revolucionario iraní siempre ha estado entre las prioridades de Washington y Tel Aviv.

Al igual que Cuba, Irán también es blanco de fuertes sanciones de Occidente, impuestas en distintas oleadas desde la revolución que derrocó la dictadura del Sha Reza Pahlevi. Dichas sanciones vienen causando innumerables daños a su economía y a su pueblo y, desde octubre, se han visto agravadas por una nueva ronda de las mismas, impuestas a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además, EE. UU. admitió haber operado ataques financieros para devaluar la moneda iraní en los últimos meses, causando una enorme presión económica, que desencadenaron protestas populares legítimas y pacíficas, en un primer momento.

Sin embargo, después de algunos días, principalmente el 8 y 9 de enero, dichas protestas fueron infiltradas por agentes organizados por fuerzas externas de EE. UU. e Israel (según admitieron ambos públicamente), causando mucha destrucción y muertes en las calles del país, y fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad iraníes. Como reacción popular, masivas movilizaciones en las calles en apoyo al gobierno tuvieron lugar el 12 de enero.

Desde entonces, EE. UU. viene desplazando numerosas fuerzas militares a la región y Trump pasó días amenazando con bombardear Irán. Pero en los últimos días, parece haber retrocedido después de las amenazas iraníes de que un ataque estadounidense tendría como consecuencia una guerra regional. Una primera ronda de negociaciones entre EE. UU. e Irán tuvo lugar el pasado viernes (6), en los Emiratos Árabes Unidos, aparentemente aún sin resultados significativos. Pero ambos países declararon estar discutiendo la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones.

Para analizar esta coyuntura, Brasil de Fato conversó con el profesor de literatura inglesa de la Universidad de Teherán, Mohammad Marandi, una de las principales referencias en los análisis geopolíticos sobre Irán en canales occidentales.

Marandi es hijo de una importante figura del movimiento revolucionario islámico, el médico pediatra Alireza Marandi, quien fue ministro de salud de la República Islámica en dos ocasiones. El profesor nació en EE. UU., donde vivió hasta los 13 años, pues su familia estaba exiliada escapando de la dictadura del Sha Pahlavi.

Poco después de regresar a Irán, a los 16 años, Marandi se ofreció como voluntario para luchar en la guerra contra Irak, en la cual escapó de la muerte cuatro veces – habiendo recibido dos disparos y sido blanco de dos ataques químicos.

Marco Fernandes: En los últimos días, EE. UU. envió su marina a la región del Golfo Pérsico y Trump amenazó con atacar Irán, intentando forzar negociaciones para que el país suspenda su programa nuclear, entregue sus misiles balísticos y deje de apoyar a la resistencia palestina en la región. ¿Cuáles son las posibilidades de negociación en esos términos? ¿Qué está dispuesto a negociar el gobierno iraní?

Mohammad Marandi: La posición iraní es bastante clara. En realidad, está bastante claro que no va a negociar sus capacidades militares. Por lo tanto, su programa de misiles está fuera de discusión. Tampoco va a negociar sus alianzas regionales. Por lo tanto, esas también están fuera de discusión.

El programa nuclear es algo que Irán está dispuesto a discutir, pero no el enriquecimiento en sí. Eso también está fuera de cuestión. Y lo que se puede negociar es un mecanismo para garantizar que el programa nuclear de Irán sea pacífico. Eso es algo que ya hicimos antes y que el propio Trump destruyó. El JCPOA [Joint Comprehensive Plan of Action, o Plan de Acción Integral Conjunto, en español] y el acuerdo nuclear de 2015. Entonces, eso es lo que Irán está dispuesto a negociar.

Por supuesto, Irán esperará, en la mesa de negociaciones, un acuerdo mucho mejor que el de 2015. Porque Irán ha avanzado desde entonces y fue traicionado por la violación de ese acuerdo por parte de EE. UU. E Irán ha sufrido a causa de ello. Por lo tanto, lo único realmente abierto a negociaciones es una estructura en la que el programa de enriquecimiento de uranio de Irán pueda funcionar y atender, o tener en cuenta, las preocupaciones, o potenciales preocupaciones, de los países occidentales.

MF: El gobierno iraní respondió en los últimos días que cualquier ataque al país será respondido con una guerra regional contra EE. UU. y sus aliados. Si esto sucede, ¿cuáles son las posibles consecuencias militares y económicas de un conflicto regional? El Wall Street Journal publicó un artículo afirmando que Trump retrocedió de un ataque en este momento debido a la falta de defensa suficiente para sus aliados en la región en caso de un contraataque iraní. ¿Cómo evalúa usted esta declaración?

MM: Sí, esa es una posición que los iraníes declararon y ellos definitivamente cumplirán lo que dijeron que harían. Si los Estados Unidos atacan a Irán, aunque sea un ataque limitado, los iraníes responderán con toda su fuerza. Irán no aceptará agresiones y no permitirá que los Estados Unidos se sientan alentados a cometer agresiones. Por lo tanto, si los Estados Unidos deciden atacar Irán, no hay duda de que los Estados Unidos sufrirán un ataque muy fuerte.

Las recientes protestas, que comenzaron por una cuestión económica legítima – la devaluación del rial –, fueron claramente explotadas por fuerzas externas, como el Mossad (reconocido tanto por Mike Pompeo como por las autoridades israelíes), para desestabilizar al gobierno revolucionario. Los medios occidentales han agitado un ‘escándalo’ sobre las supuestas miles de muertes atribuidas a la represión de las protestas, pero no se dice nada sobre el número de policías y funcionarios asesinados por agentes de inteligencia extranjeros. ¿Qué sucedió realmente durante esos días?

Es bastante claro lo que sucedió. Occidente está inventando una historia. Llevaron a cabo una conspiración contra el país, primero presionando al rial, algo que el secretario del Tesoro de EE. UU. ya admitió dos veces e incluso se jactó de ello. Luego, hubo protestas pacíficas, que no tuvieron arrestos, ni persecución policial. Pero, después de algunos días de protestas, que no fueron muy grandes, vimos una afluencia repentina de manifestantes, provocadores y terroristas muy bien entrenados. Mataron a un gran número de policías en la noche del jueves 8 de enero. Y el 9 de enero, la policía y las fuerzas de seguridad se enfrentaron a ellos. Y 3.117 personas murieron, incluidos policías y muchos transeúntes inocentes que fueron blancos de estos terroristas porque querían aumentar el número de víctimas para justificar la intervención de EE. UU.

Y, claro, como usted señaló correctamente, el Mossad admitió su papel. Ellos emitieron una declaración en persa diciendo que están en el lugar. [Mike] Pompeo [exsecretario de estado del primer mandato de Trump] declaró dos veces en un tuit, y también en el canal 13 de Israel, que los Estados Unidos e Israel están en las calles con los manifestantes. Y, en el canal 13 de noticias de Israel, dijo que EE. UU. está involucrado. Además, el canal 14 de Israel dijo que ellos trajeron armas a Irán, lo que resultó en la muerte de cientos de policías.

Después de eso, vimos esa campaña de los medios occidentales con números ridículos, básicamente para justificar la guerra. Pero el gobierno iraní publicó el número de víctimas y los nombres de cada persona, junto con sus datos de identificación. Y, en general, los medios occidentales ignoraron eso, incluso sin tener una respuesta para ello. Pero los Estados Unidos y Occidente no tienen condiciones para proporcionar números alternativos, porque simplemente inventan números.

MF: Recientemente, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, se jactó públicamente de un ataque financiero a la moneda iraní, que supuestamente causó la fuerte devaluación del rial. Además de ese supuesto ‘ataque financiero’, ¿las nuevas sanciones impuestas por EE. UU. y la UE a través de la ONU, mediante el mecanismo de snapback relacionado con el fin de las negociaciones del JCPOA (desde octubre), tuvieron algún efecto, dificultando aún más el comercio exterior para Irán? ¿Cuánto perjudicó la guerra económica impuesta por Occidente a la economía iraní?

MM: El mecanismo de snapback fracasó en gran parte porque los rusos y los chinos se negaron a reconocerlo. Los Estados Unidos y los europeos se coordinan entre sí, y también con ciertos países de la región, para ejercer presión sobre otras entidades, otros países. Así que tenemos décadas de sanciones y sanciones de máxima presión. También las tuvimos durante años. Pero este fue un esfuerzo coordinado para colapsar repentinamente la moneda, a fin de iniciar e inflamar los disturbios violentos.

Como dije, durante esos disturbios, esos manifestantes eran como el ISIS [Estado Islámico]. Quemaron a 15 personas vivas. Destruyeron cientos de bancos. En 48 horas, literalmente, destruyeron cientos de ambulancias y carros de bomberos muy caros, autobuses públicos, cientos de centros educativos y bibliotecas y cientos de mezquitas. Fue extraordinario lo rápidos que fueron, lo bien entrenados que estaban para llevar a cabo esa operación.

MF: En definitiva, ¿por qué EE. UU. insiste en querer derrocar al gobierno revolucionario islámico después de casi 50 años, a pesar de haber fracasado hasta ahora?

MM: En realidad, hay dos razones. Una es que, después de la revolución, Irán se volvió independiente tanto del bloque occidental como del oriental, y esa independencia era algo que ni al bloque liderado por EE. UU., ni a la Unión Soviética y su bloque, les gustaba. Por eso, cooperaron juntos contra el país.

Tras la caída de la Unión Soviética, los Estados Unidos continuaron antagonizando a Irán. Además, el apoyo de Irán a los movimientos de liberación en todo el mundo, ya sea en Sudáfrica, en América Latina y, por supuesto, en Palestina, también fue uno de los principales motivos de su hostilidad. El movimiento de liberación que más incomoda a los estadounidenses es el del pueblo palestino. Incluso, en este momento, ese es el mayor motivo de la hostilidad de EE. UU. hacia Europa.

MF: Tanto los gobiernos occidentales como los medios promovieron al hijo del ex sha Reza Pahlavi como una posible ‘opción’ en una eventual operación de cambio de régimen. El Sr. Pahlavi está lejos de Irán desde la revolución. ¿Cómo es su popularidad en el país actualmente?

MM: Él no es popular entre el pueblo iraní. Nunca ha vivido en el país en los últimos 50 años. Su padre y su abuelo eran extremadamente corruptos, y su padre creó la temida policía secreta Savak [Organización de Seguridad e Inteligencia Nacional, en español]. Cuando ocurrió la revolución, robaron miles de millones de dólares y los llevaron al extranjero. Hoy, se le ve constantemente con Netanyahu y está pidiendo a israelíes y estadounidenses que bombardeen Irán. Obviamente, una persona así no tendrá apoyo entre el pueblo llano. También es un personaje algo ridículo, y su familia tiene muchos problemas que son constantemente ridiculizados por los iraníes comunes. Por lo tanto, no tiene legitimidad, ni apoyo popular. Es solo una herramienta del imperio para movilizar sus recursos contra el país.

MF: ¿Cuál ha sido el papel de los socios estratégicos de Irán, China y Rusia, durante las últimas semanas tensas de ataques de EE. UU. y del régimen sionista? ¿Están apoyando a Irán económica o militarmente? ¿Hasta qué punto un ataque a Irán en este momento puede ser interpretado como un ataque a los BRICS?

MM: Los rusos, chinos e iraníes cooperan mucho. Tienen relaciones comerciales y empresariales extensas. No proporcionan asistencia en el sentido de darle algo a Irán gratis. Irán compra lo que necesita de Rusia y China y, en gran medida, especialmente de Rusia. La cooperación es muy estrecha. Rusia también compra lo que necesita de los iraníes, tanto en lo militar como en lo civil. Las rutas comerciales entre los tres países también se están expandiendo. El corredor norte-sur entre Irán y Rusia y la Nueva Ruta de la Seda, con China. Todo esto está avanzando.

La relación con Rusia ha evolucionado más rápidamente en algunos aspectos, porque ambos países están totalmente sancionados y eso facilita la cooperación. Pero, debido al peso de China, la relación con China es, obviamente, muy importante. Y, sí, no hay duda de que un ataque a Irán es un ataque a los BRICS. Es un ataque a un mundo multipolar. Los Estados Unidos están tratando desesperadamente de preservar su imperio.

MF: Una crítica común de los círculos progresistas y antiimperialistas de América Latina hacia Irán es calificar al país como una supuesta ‘teocracia’, ya que el jefe de Estado es el Líder Supremo, un ayatolá. Al mismo tiempo, Irán tiene elecciones democráticas tanto para presidente – con rotación de diferentes orientaciones políticas – como para el Parlamento. ¿Cómo caracterizaría usted el sistema político iraní?

MM: Creo que en América Latina, la izquierda está frecuentemente influenciada por las narrativas occidentales. Y, por lo tanto, se equivocan mucho sobre Irán. Irán es una república islámica y, por lo tanto, no es una teocracia, es una democracia islámica. Todas las democracias tienen sus limitaciones, y una democracia islámica también es una democracia limitada. Por supuesto, no considero a los países occidentales democráticos. Y creo que, después de Epstein, quedó muy claro que Occidente está gobernado por la ‘clase Epstein’. Y la democracia es solo una fachada.

Pero en Irán, el propio líder es elegido por un consejo de expertos. Y puede ser destituido por el consejo de expertos. Tenemos al presidente y al parlamento, que son elegidos por el pueblo, y tenemos elecciones locales para ciudades y municipios. Y también hay elecciones. No es una utopía, pero Irán es mucho más abierto y democrático que los aliados de EE. UU. en toda nuestra región. Y, como dije, Occidente se ha expuesto por lo que realmente es, especialmente después de Epstein.

MF: La revolución está cerca de su 50º aniversario y ha mostrado una impresionante capacidad de resiliencia, siendo blanco de EE. UU. desde el primer día de la victoria del movimiento popular que condujo a la revolución. Véase, por ejemplo, el desarrollo de la ciencia, en el que Irán presenta muchos logros importantes (productos farmacéuticos, militares, programa nuclear, etc.), a pesar de las pesadas sanciones impuestas por Occidente. ¿Cuáles cree usted que son los principales logros de la revolución para el pueblo iraní después de casi medio siglo de resistencia e intentos de construir un camino soberano para su país?

MM: Irán ha logrado mucho bajo las sanciones de máxima presión y la guerra que EE. UU. y Occidente impusieron a Irán a través de Sadam Husein y, más recientemente, a través de Israel, y a pesar del terrorismo que Occidente ha impuesto al país. Vemos que el país ha avanzado mucho en áreas de alta tecnología y creo que sus capacidades de defensa reflejan eso. El hecho mismo de que Irán haya sido capaz de defenderse contra los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel y haya podido responder de una forma que los forzó a retroceder muestra, en mi opinión, las capacidades más amplias de Irán como un país tecnológicamente avanzado.

La educación universal en Irán, que era muy baja antes de la revolución, especialmente para las mujeres, está ahora entre las más altas del mundo, tanto a nivel escolar como universitario. Y si no hubiera sanciones, Irán hoy probablemente estaría por delante de la mayoría de los países más desarrollados del Sur Global, e incluso de muchos de los países de Occidente. Fue bajo guerras, terrorismo y sanciones que Irán logró tanto. Y entonces creo que, con el ascenso de los BRICS y el declive del Imperio Occidental, los próximos años serán más fáciles para que los iraníes se desarrollen y esperamos tener la oportunidad de lidiar con las deficiencias que poseemos hoy como resultado de la hostilidad del poder global.



Traducido por Javier Pineda.