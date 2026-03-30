Advertencia de Irán a Estados Unidos sobre Operaciones Militares · [REEL]

Advertencia de Irán a Estados Unidos

El jueves, Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán, emitió una fuerte advertencia en respuesta a las amenazas repetidas del presidente Trump de llevar a cabo operaciones terrestres en la región. Según Zolfaghari, las fuerzas estadounidenses se convertirían en un objetivo fácil para el entorno hostil del Golfo Pérsico.

La advertencia subraya la tensión persistente entre los dos países, exacerbada por las declaraciones de Estados Unidos de aumentar la presión militar en la región. Irán enfatiza que cualquier intento de ataque terrestre tendrá serias consecuencias para las tropas estadounidenses y sus aliados.

Contexto de la Amenaza

La declaración se enmarca dentro de una serie de amenazas mutuas que han escalado en el Golfo Pérsico. Irán ha respondido a la retórica de Estados Unidos con mensajes destinados a disuadir cualquier movimiento militar potencial en la zona, sugiriendo que las fuerzas enemigas podrían enfrentarse a riesgos significativos si se embarcan en tal operación.