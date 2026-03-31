Advertencia del INDH sobre la expropiación de ex Colonia Dignidad · [REEL]

Importancia de la Expropiación

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha emitido una advertencia respecto a la falta de avance en la expropiación del terreno conocido como ex Colonia Dignidad. Este hecho debilita los esfuerzos para obtener verdad, justicia y reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el lugar.

Hechos Relevantes Durante la Dictadura

Durante la dictadura de Pinochet, la ex Colonia Dignidad operó como un enclave alemán donde un número indeterminado de personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas. Hasta la fecha, se desconoce el destino final de muchas de estas personas, convirtiendo al lugar en un sitio clave para las investigaciones judiciales en curso y el Plan Nacional de Búsqueda.

Significado del Lugar para la Justicia

La expropiación del terreno es crucial para que las investigaciones puedan avanzar y se logre un verdadero entendimiento del alcance de las atrocidades cometidas allí. Según el INDH, mantener este lugar accesible es esencial para la justicia y para honrar la memoria de las víctimas.