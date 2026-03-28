Carta de Diputados Chilenos para Revertir Alza de Combustibles · [REEL]

Carta al Presidente Kast Un grupo de parlamentarios chilenos compuesto por los diputados Luis Cuello, Juan Santana, Boris Barrera, y las diputadas Gael Yeomans y Daniela Serrano, entregaron una carta al Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda

Carta al Presidente Kast

Un grupo de parlamentarios chilenos compuesto por los diputados Luis Cuello, Juan Santana, Boris Barrera, y las diputadas Gael Yeomans y Daniela Serrano, entregaron una carta al Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.

Motivaciones de la Solicitud

La carta solicita revertir el alza de los combustibles, implementada el 26 de marzo, debido al impacto negativo en el costo de vida de las familias chilenas. Los legisladores destacan que este aumento afecta considerablemente el presupuesto familiar.

Propuestas de Acción

Los parlamentarios argumentan que el alza fue establecida mediante decretos, lo que significa que el Ejecutivo tiene las facultades para revertirla por la misma vía. Proponen específicamente la derogación de los siguientes decretos:

  • Decreto N°91 del Ministerio de Energía
  • Decreto N°92 del Ministerio de Energía
  • Decreto N°107 del Ministerio de Hacienda

Estos decretos, según los legisladores, son los responsables del aumento en los precios de los combustibles.

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