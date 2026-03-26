Claudia Sheinbaum Apoya a Michelle Bachelet en Candidatura a la ONU · [REEL]

Apoyo de Claudia Sheinbaum a Bachelet

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para un puesto destacado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este apoyo se reafirma tras las recientes acciones del político chileno José Antonio Kast, quien retiró su respaldo a Bachelet.

Contexto del Apoyo de Sheinbaum

El respaldo de Sheinbaum se considera crucial, dado el escenario internacional y la influencia de Bachelet en la política global. La presidenta destacó la experiencia de Bachelet en liderar iniciativas en temas de derechos humanos y equidad de género, críticas para su posible rol en la ONU.

Motivos de Kast para Retirar el Apoyo

El político chileno José Antonio Kast decidió retirar su apoyo a medida que su plataforma política se distanció de las posturas de Bachelet, particularmente en ámbitos como derechos civiles y relaciones internacionales.

Importancia de la ONU y el Rol de Bachelet

La presencia de Bachelet en la ONU representaría una continuidad en las políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida a nivel global, con un enfoque en derechos humanos, bienestar social y políticas de igualdad.