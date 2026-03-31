Controversia por Declaraciones de la Ministra Duco sobre el Rodeo en Chile · [REEL]

Acusaciones contra la Ministra Duco

La ministra Duco enfrenta acusaciones de mentir respecto a sus declaraciones sobre el rodeo, lo que ha generado una fuerte polémica a nivel nacional. Sus comentarios han sido calificados como engañosos y han provocado indignación en varios sectores de la población.

Encuestas: Rechazo Ciudadano

Recientes encuestas revelan un fuerte rechazo ciudadano hacia el rodeo, con un significativo porcentaje de la población expresando su desaprobación hacia esta práctica. Estas cifras aumentan la presión sobre la ministra y suscitan un debate renovado acerca de la ética y la legalidad del rodeo en Chile.

Impacto en el Debate Público

El tema ha reavivado las discusiones sobre derechos de los animales en el país.

Se cuestiona la postura del gobierno frente a actividades consideradas crueles por gran parte del público.

La situación ha generado un ambiente de escrutinio hacia las declaraciones públicas de los funcionarios gubernamentales.

Reacciones en la Sociedad

Grupos de defensores de los derechos de los animales y ciudadanos preocupados han intensificado sus llamados a una prohibición del rodeo. Las redes sociales también han sido escenario de un amplio debate, reflejando el descontento colectivo y la exigencia de mayor transparencia en las actuaciones gubernamentales.