Crisis de Seguridad en el Sistema de Menores Revelada por Violenta Agresión · [REEL]

Contexto de la Crisis en el Sistema de Menores

Una violenta agresión a un funcionario ha sido el detonante para destapar una crisis de seguridad en el sistema de menores. Los trabajadores de este sistema han denunciado un grave problema de abandono estatal y una falta crítica de personal, factores que contribuyen significativamente al deterioro de las condiciones de seguridad.

Denuncias de los Trabajadores

El personal que laboran en el sistema de menores ha expresado preocupación por una peligrosa normalización de la violencia. Según ellos, la falta de respuesta y medidas de seguridad adecuadas han convertido estos incidentes en eventos comunes.

Problemas Principales

Abandono estatal : Falta de atención y recursos necesarios por parte del estado.

: Falta de atención y recursos necesarios por parte del estado. Déficit de personal : Insuficiencia de trabajadores para manejar situaciones de crisis y mantener la seguridad.

: Insuficiencia de trabajadores para manejar situaciones de crisis y mantener la seguridad. Normalización de la violencia: La inacción frente a la violencia ha generado una aceptación pasiva, incrementando el riesgo para trabajadores y menores.

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