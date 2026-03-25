Crítica de Manouchehri al Impacto del ‘Bencinazo’ en Chile · [REEL]

Crítica a la Medida del ‘Bencinazo’ En el contexto del proyecto de ley para contener el alza de los combustibles, el diputado Daniel Manouchehri criticó al gobierno por permitir que los costos recaigan sobre la ciudadanía

Crítica de Manouchehri al Impacto del ‘Bencinazo’ en Chile · [REEL]
Cristian

Crítica a la Medida del ‘Bencinazo’

En el contexto del proyecto de ley para contener el alza de los combustibles, el diputado Daniel Manouchehri criticó al gobierno por permitir que los costos recaigan sobre la ciudadanía. Según Manouchehri, el aumento del precio de la gasolina, el pan y el costo de vida genera un impacto significativo en el bolsillo de los chilenos, algo para lo cual, según él, no fueron elegidos.

Acusaciones contra el Ministro de Hacienda

Durante las discusiones en la comisión de Hacienda, Manouchehri acusó al ministro Jorge Quiroz de estar desconectado de la realidad. La crítica se centró en su afirmación de que el Mepco beneficiaba a la clase alta porque son quienes tienen automóviles. Manouchehri señaló la inconsistencia en la política fiscal del gobierno, que beneficia al 1% más rico mientras aumenta el costo de vida para el resto.

Llamado a la Voluntad Política

Manouchehri concluyó sus declaraciones afirmando que el déficit no es de dinero, sino de voluntad política. Criticó la reforma tributaria que favorece a los ricos mientras afecta a la mayoría de los ciudadanos, asegurando que esta acción no será olvidada por Chile.

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