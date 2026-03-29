Declaraciones de Robert De Niro sobre el movimiento #nokings en el ACLU · [REEL]

Declaraciones de Robert De Niro en el ACLU

En su aparición reciente, Robert De Niro compartió sus pensamientos sobre el movimiento #nokings en una conferencia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). De Niro destacó la importancia de la democracia y se expresó contra las tendencias autoritarias en la política contemporánea.

Temas Principales Abordados

Defensa de la Democracia: De Niro enfatizó que la democracia debe ser protegida y promovida a nivel mundial. Advirtió sobre los peligros de perder derechos democráticos esenciales.

De Niro enfatizó que la democracia debe ser protegida y promovida a nivel mundial. Advirtió sobre los peligros de perder derechos democráticos esenciales. Tendencias Autoritarias: Subrayó las amenazas que representan los líderes que buscan controlar el poder de manera ilimitada, citando ejemplos recientes en el contexto global.

Subrayó las amenazas que representan los líderes que buscan controlar el poder de manera ilimitada, citando ejemplos recientes en el contexto global. Movimiento #nokings: Explicó la relevancia del movimiento como una respuesta crítica a la concentración de poder, instando a los ciudadanos a permanecer vigilantes y activos.

Importancia de la Participación Ciudadana

De Niro impulsó a la audiencia a participar activamente en los asuntos públicos, recordando que el cambio positivo depende de la implicación ciudadana. Mencionó que el compromiso cívico es vital para desafiar y limitar a líderes con ambiciones totalitarias.

Reflexiones Finales

Con un llamamiento apasionado, De Niro concluyó que es esencial reforzar las instituciones que apoyan los derechos humanos y la democracia para asegurar un futuro justo y equitativo para todos.