El Arte de Retratar la Impunidad: Caso Epstein · [REEL]

El Proyecto de Valeria Andurandegui Valeria Andurandegui, conocida como @aire

El Arte de Retratar la Impunidad: Caso Epstein · [REEL]
Cristian

El Proyecto de Valeria Andurandegui

Valeria Andurandegui, conocida como @aire.papel, es una collagista que ha trabajado en un proyecto artístico relacionado con el caso Epstein. Este proyecto es para ella más que una simple colaboración estética; es una forma de ejercitar la memoria y la justicia visual.

Objetivos del Proyecto

El objetivo del trabajo de Valeria es visualizar y dar rostro a las sombras involucradas en el caso Epstein. Busca armar las verdaderas caras ocultas bajo capas de poder y silencio.

Colaboración Estética y Justicia Visual

Este proyecto artístico combina elementos visuales que ayudan a representar un esfuerzo colectivo para entender y desafiar la impunidad que rodea a este caso tan complejo y mediático.

Valeria destaca la importancia de usar el arte no solo como una herramienta estética, sino como un medio para generar conciencia y contribuir a la justicia social.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

Cristian

Irán apunta a Israel por el caso Epstein: “para promover sus objetivos políticos, particularmente el régimen israelí”

Hace 1 mes
Cristian

Lo que esconden los archivos Epstein: la censura convertida en arte revela los rostros del poder

Hace 2 semanas
Cristian

Jeffrey Epstein exploró negocios en Chile junto a exbanquero que visitó su isla

Hace 2 meses
Cristian

Trump y Epstein: revelan que Justicia retuvo y eliminó archivos del caso

Hace 4 semanas
Cristian

Caso Epstein salpica en Chile: Andrónico Luksic y Andrés Velasco son mencionados en archivos como “sujetos de interés”

Hace 2 meses
Cristian

“Magnates” que dijeron no ser cercanos a Epstein pero los archivos dicen otra cosa: De Elon Musk al príncipe Andrés

Hace 2 meses
Cristian

Fiscal de EE.UU. por archivos Epstein: "Había imágenes de abuso sexual, pornografía infantil, de muerte, lesiones y abuso físico”

Hace 2 meses
Cristian

“¿Quién lo invitó?”: Petro presiona a Pastrana tras artículo de El País sobre la ruta latinoamericana de Epstein

Hace 3 semanas
Cristian

Jeffrey Epstein: Anatomía de un escándalo capitalista

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano