El Arte de Retratar la Impunidad: Caso Epstein · [REEL]

El Proyecto de Valeria Andurandegui

Valeria Andurandegui, conocida como @aire.papel, es una collagista que ha trabajado en un proyecto artístico relacionado con el caso Epstein. Este proyecto es para ella más que una simple colaboración estética; es una forma de ejercitar la memoria y la justicia visual.

Objetivos del Proyecto

El objetivo del trabajo de Valeria es visualizar y dar rostro a las sombras involucradas en el caso Epstein. Busca armar las verdaderas caras ocultas bajo capas de poder y silencio.

Colaboración Estética y Justicia Visual

Este proyecto artístico combina elementos visuales que ayudan a representar un esfuerzo colectivo para entender y desafiar la impunidad que rodea a este caso tan complejo y mediático.

Valeria destaca la importancia de usar el arte no solo como una herramienta estética, sino como un medio para generar conciencia y contribuir a la justicia social.