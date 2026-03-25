El Impacto del Neoliberalismo en la Sociedad Chilena · [REEL]

El Poder en la Sociedad Chilena En Chile, la mayoría de la población no detenta el poder en la sociedad

El Impacto del Neoliberalismo en la Sociedad Chilena · [REEL]
Cristian

El Poder en la Sociedad Chilena

En Chile, la mayoría de la población no detenta el poder en la sociedad. La élite que controla el poder busca perpetuar un modelo económico específico.

El Proyecto Neoliberal

El proyecto neoliberal, instaurado durante la dictadura, tuvo como objetivo central la destrucción del poder de la clase trabajadora. Esto se ha logrado a través de diversas políticas que han afectado directamente a este sector.

Estrategias de Control

  • Implementación de reformas económicas restrictivas.
  • Desregulación de mercados favoreciendo a las élites económicas.
  • Privatización de servicios públicos esenciales.

Estas medidas han tenido un efecto nocivo en la distribución del poder económico y social, consolidando la posición de los grupos económicos en detrimento de la clase trabajadora.

Consecuencias para la Clase Trabajadora

El impacto del modelo neoliberal ha generado una desintegración social que se manifiesta en:

  • Disminución de derechos laborales y sociales.
  • Aumento de la desigualdad económica.

Estos cambios han debilitado las organizaciones colectivas, limitando aún más la capacidad de reacción y organización de la clase trabajadora frente a las políticas impuestas.

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