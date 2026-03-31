Denuncias en Bolivia

Gonzalo Quiroga, un exministro en Bolivia, ha sido acusado de estafa, lo que incluye diversas actividades fraudulentas como la venta de licitaciones y la emisión de cheques sin fondo.

Implicaciones en Chile

A pesar de su historial cuestionable en Bolivia, Quiroga ha conseguido una posición de influencia en Chile, encargándose del manejo de fondos públicos. Esta situación genera preocupación debido a su pasado lleno de irregularidades.

Actividades Fraudulentas

Venta de licitaciones: Se acusa a Quiroga de haber vendido derechos de licitación de manera fraudulenta.

Cheques sin fondo: Emitió documentos financieros sin respaldo, generando importantes pérdidas y conflictos legales.

Estas prácticas han cambiado su contexto de acción, pero continúan representando un riesgo significativo para la administración pública en un nuevo país.