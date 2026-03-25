Impacto de los Recortes a la Gratuidad en la Educación: Un Análisis de Desigualdad · [REEL]

Impacto de los Recortes a la Gratuidad

Monserrat Lagos, estudiante de Derecho y vocera de la Secretaría de Géneros y Sexualidades de la FECh, analiza cómo los recortes a la gratuidad afectan la educación en Chile. Critica la disminución de este beneficio, describiéndolo como un obstáculo que reduce oportunidades y aumenta la desigualdad.

Consecuencias del Recorte

Menos Oportunidades: Los estudiantes de menores recursos enfrentan dificultades para acceder a la educación superior, lo que limita sus posibilidades de desarrollo personal y profesional.

Los estudiantes de menores recursos enfrentan dificultades para acceder a la educación superior, lo que limita sus posibilidades de desarrollo personal y profesional. Mayor Desigualdad: La reducción de la gratuidad perpetúa las diferencias socioeconómicas al restringir el acceso a la educación basada en la capacidad de pago.

La reducción de la gratuidad perpetúa las diferencias socioeconómicas al restringir el acceso a la educación basada en la capacidad de pago. Impacto sobre los Luchadores: Aquellos que se esfuerzan por estudiar, especialmente mujeres y minorías, enfrentan nuevos obstáculos que dificultan su progreso académico.

Resultado del Recorte

El análisis subraya que los recortes representan un retroceso en los avances logrados en igualdad de acceso a la educación. Esto no solo influye en la vida de los estudiantes actuales, sino que también afecta al desarrollo a largo plazo de Chile al limitar la formación de capital humano diverso y calificado.