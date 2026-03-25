Impacto de los Recortes a la Gratuidad en la Educación: Un Análisis de Desigualdad · [REEL]

Impacto de los Recortes a la Gratuidad Monserrat Lagos, estudiante de Derecho y vocera de la Secretaría de Géneros y Sexualidades de la FECh, analiza cómo los recortes a la gratuidad afectan la educación en Chile

Impacto de los Recortes a la Gratuidad en la Educación: Un Análisis de Desigualdad · [REEL]
Cristian

Impacto de los Recortes a la Gratuidad

Monserrat Lagos, estudiante de Derecho y vocera de la Secretaría de Géneros y Sexualidades de la FECh, analiza cómo los recortes a la gratuidad afectan la educación en Chile. Critica la disminución de este beneficio, describiéndolo como un obstáculo que reduce oportunidades y aumenta la desigualdad.

Consecuencias del Recorte

  • Menos Oportunidades: Los estudiantes de menores recursos enfrentan dificultades para acceder a la educación superior, lo que limita sus posibilidades de desarrollo personal y profesional.
  • Mayor Desigualdad: La reducción de la gratuidad perpetúa las diferencias socioeconómicas al restringir el acceso a la educación basada en la capacidad de pago.
  • Impacto sobre los Luchadores: Aquellos que se esfuerzan por estudiar, especialmente mujeres y minorías, enfrentan nuevos obstáculos que dificultan su progreso académico.

Resultado del Recorte

El análisis subraya que los recortes representan un retroceso en los avances logrados en igualdad de acceso a la educación. Esto no solo influye en la vida de los estudiantes actuales, sino que también afecta al desarrollo a largo plazo de Chile al limitar la formación de capital humano diverso y calificado.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

Cristian

“En las cenizas de Penco”: Cuestionan anuncios de Kast de rebaja de impuestos a grandes empresarios y recorte a la gratuidad

Hace 2 semanas
Cristian

“¿Desinformación o vergonzosa ignorancia?”: Diputado republicano queda en evidencia al defender recorte de gratuidad sin conocer la ley

Hace 1 semana
Cristian

“Te mintieron en la cara”: Recuerdan los momentos de campaña de Kast que aseguraba que no se tocaría la gratuidad universitaria

Hace 1 semana
Cristian

"Defenderemos la gratuidad ante el Tribunal Constitucional si es necesario": Parlamentarios de oposición en alerta por retrocesos en derechos sociales

Hace 1 semana
Cristian

Álvaro Ramis advierte "consecuencias nefastas" tras recortes de Kast a la educación pública

Hace 4 días
Cristian

Gratuidad en jaque: gobierno de Kast busca limitar el acceso y cobrar el CAE por planilla

Hace 1 semana
Cristian

Colegio de Profesores por recortes de Kast: "En educación pueden tener un impacto negativo en un sector que ya está aproblemado"

Hace 1 semana
Cristian

Kast Unveils 'National Reconstruction' Plan in Penco: Tax Cuts for Big Businesses and Cuts to Free Higher Education Under Fire

Hace 2 semanas
Cristian

Jara denuncia a Kast y su plan de recortes a los derechos sociales

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano