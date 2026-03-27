Impactos Potenciales del Plan Económico de Kast en Chile · [REEL]

Advertencias sobre el Estancamiento Económico

Un informe del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) destaca preocupaciones sobre el futuro económico de Chile bajo el plan propuesto por José Antonio Kast. Este plan podría llevar al país a lo que denominan el «peor de los mundos» en términos económicos.

Impactos Específicos

Alzas de combustible: Los crecientes costos del combustible son una fuente de preocupación, ya que afectan tanto a los consumidores como a diversas industrias.

Los crecientes costos del combustible son una fuente de preocupación, ya que afectan tanto a los consumidores como a diversas industrias. Beneficios a grandes empresas: El plan prevé la concesión de ciertos beneficios a las grandes empresas, lo cual podría incrementar las desigualdades económicas.

Afectaciones a la Clase Media

La clase media chilena es especialmente vulnerable en este escenario. El informe sugiere que la combinación de alzas en los combustibles y el apoyo a grandes empresas podría ahondar en la incertidumbre financiera de este segmento poblacional. Además, el crecimiento económico del país parece estar en un proceso de desaceleración.