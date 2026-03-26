Interpelación al Ministro Jorge Quiroz por el ‘Bencinazo’ · [REEL]

Interpelación al Ministro

La senadora por Atacama, Daniella Cicardini, cuestionó severamente al ministro Jorge Quiroz debido al incremento en el precio de la bencina, conocido como ‘bencinazo’. Durante su intervención, Cicardini demandó la renuncia de Quiroz, aludiendo a una falta de gestión adecuada frente a esta problemática que afecta a la población.

Reacción del Partido Socialista

En un giro dentro del mismo partido, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, contradijo a su colega Cicardini. Vodanovic optó por respaldar al ministro de Hacienda, otorgándole su apoyo y desautorizando las críticas de la senadora.