Joe Kent Llama a Evitar la Guerra en Irán · [REEL]

Llamado de Joe Kent a los Ciudadanos Estadounidenses Joe Kent, el ex director de la Oficina Antiterrorista de Estados Unidos, está alertando a todos los ciudadanos del país sobre las potenciales consecuencias de una intervención militar en Irán

Llamado de Joe Kent a los Ciudadanos Estadounidenses

Joe Kent, el ex director de la Oficina Antiterrorista de Estados Unidos, está alertando a todos los ciudadanos del país sobre las potenciales consecuencias de una intervención militar en Irán. En un esfuerzo por detener cualquier movilización de tropas hacia este país, Kent apela a la acción ciudadana directa.

Acciones Recomendadas

  • Contactar a la Casa Blanca para expresar su protesta contra la guerra.
  • Llamar a sus representantes en el Congreso y el Senado para exigir una postura en contra de la intervención militar.

Motivo del Llamado

El objetivo central de este llamado es evitar que Estados Unidos se involucre en otro conflicto militar en Oriente Medio, específicamente en Irán, dada la historia de guerras prolongadas y sus consecuencias adversas.

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