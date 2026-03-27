La verdad sobre Cuba y la flotilla de Nuestra América · [REEL]
Delegación de CodePink en Cuba Los miembros de la delegación de CodePink visitan Cuba con el propósito de fomentar la amistad y solidaridad entre naciones
Delegación de CodePink en Cuba
Los miembros de la delegación de CodePink visitan Cuba con el propósito de fomentar la amistad y solidaridad entre naciones. A través de sus acciones, buscan crear lazos de amistad que trasciendan las barreras políticas y culturales.
Mensajes de Amor desde Cuba
Una de las actividades destacadas de la delegación es ayudar a los niños cubanos a enviar mensajes de amor y amistad a sus amigos por correspondencia en otros países. Esta actividad busca inculcar valores de paz y fraternidad desde una edad temprana.
Importancia de la Solidaridad
- Promover un mejor entendimiento entre las naciones.
- Fomentar el respeto mutuo y la cooperación internacional.
- Desarrollar un sentido de comunidad global.