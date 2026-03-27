La verdad sobre Cuba y la flotilla de Nuestra América · [REEL]

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Delegación de CodePink en Cuba Los miembros de la delegación de CodePink visitan Cuba con el propósito de fomentar la amistad y solidaridad entre naciones

Delegación de CodePink en Cuba

Los miembros de la delegación de CodePink visitan Cuba con el propósito de fomentar la amistad y solidaridad entre naciones. A través de sus acciones, buscan crear lazos de amistad que trasciendan las barreras políticas y culturales.

Mensajes de Amor desde Cuba

Una de las actividades destacadas de la delegación es ayudar a los niños cubanos a enviar mensajes de amor y amistad a sus amigos por correspondencia en otros países. Esta actividad busca inculcar valores de paz y fraternidad desde una edad temprana.

Importancia de la Solidaridad

  • Promover un mejor entendimiento entre las naciones.
  • Fomentar el respeto mutuo y la cooperación internacional.
  • Desarrollar un sentido de comunidad global.

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