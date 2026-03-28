Las Protestas No Kings contra Trump en EE UU · [REEL]

Las Protestas en EE.UU. del 28 de Marzo

El 28 de marzo en Estados Unidos se llevaron a cabo las protestas bajo el lema No Kings, dirigidas contra el entonces presidente Donald Trump. Estas manifestaciones han sido consideradas como uno de los eventos de protesta política nacional más grandes en la historia del país.

Se planificaron más de 3,000 eventos en todo el país, donde los participantes expresaron su descontento con las políticas de la administración Trump. Estas actividades se llevaron a cabo en diversas ciudades, movilizando a un gran número de personas.

Objetivos de la Movilización

Rechazar las políticas de Trump que consideran autoritarias.

Defender los valores democráticos y los derechos civiles.

Promover la unidad y solidaridad entre los ciudadanos.

El evento tuvo como objetivo juntar a personas de diferentes orígenes y creencias para manifestarse juntos con un mensaje común: defender la democracia y oponerse a cualquier forma de liderazgo autoritario en los Estados Unidos.