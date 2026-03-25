Movilización en Plaza de Mayo en conmemoración del golpe de Estado de 1976 · [REEL]

Conmemoración en Plaza de Mayo

Miles de personas se reunieron el 24 de marzo en la emotiva conmemoración del golpe de Estado de 1976 en Argentina. Este evento anual se caracteriza por la participación de ciudadanos y diversas organizaciones sociales.

Participación de Organismos de Derechos Humanos

Entre los asistentes se destacaron las conocidas organizaciones de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. Estas agrupaciones han sido históricamente fundamentales en la búsqueda de justicia desde la última dictadura militar.

Reclamos de Memoria, Verdad y Justicia

Durante la jornada, los manifestantes llevaron fotos de los desaparecidos, banderas y pañuelos blancos para visibilizar sus demandas. Bajo la consigna de “Nunca Más”, todos acudieron para renovar el reclamo de memoria, verdad y justicia.

Significado de la Movilización

Esta movilización no solo rememoró el doloroso pasado, sino que también subrayó la importancia de mantener viva la memoria colectiva. Fue un recordatorio de la necesidad de seguir luchando por un futuro libre de repeticiones de tales horrores.