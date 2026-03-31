Movilización Nacional por Seguridad en el Sistema Educativo de Chile · [REEL]

Contexto y Reacción

El Colegio de Profesores ha convocado a una movilización nacional tras el asesinato de una inspectora en Calama. Este trágico suceso ha generado una gran inquietud entre los profesionales de la educación y la comunidad en general, poniendo en evidencia la urgente necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en las instituciones educativas en Chile.

Demanda Principal

El presidente del gremio, Mario Aguilar, ha declarado que se requiere seguridad tanto para los trabajadores como para los estudiantes en sus lugares de estudio. Resaltó que eventos de esta naturaleza no deben convertirse en normales dentro del sistema educativo chileno, subrayando la importancia de implementar medidas que eviten futuras tragedias.

Propósitos de la Movilización