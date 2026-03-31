Participación del Diputado Luis Cuello en la Flotilla de Solidaridad con Cuba · [REEL]

Participación en la Flotilla de Solidaridad

El diputado Luis Cuello comparte su experiencia al participar en la Flotilla de Solidaridad con Cuba, destacando la importancia de esta iniciativa de apoyo internacional. Esta flotilla busca expresar solidaridad con el pueblo cubano frente a dificultades socioeconómicas.

Importancia de la solidaridad internacional

Cuello resalta cómo acciones de esta índole ayudan a crear consciencia sobre las problemáticas que enfrenta Cuba y cómo la comunidad internacional puede contribuir a su superación. Subraya que colaboraciones internacionales fortalecen tanto a los países involucrados como a sus ciudadanos.

Defensa de la soberanía cubana

El diputado enfatiza el respeto por la soberanía de Cuba, criticando políticas como el bloqueo económico que dificultan el desarrollo del país caribeño. Esto es visto como una violación al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos.

Inclusión ciudadana y derechos humanos

También se discuten temas de inclusión ciudadana y derechos humanos dentro y fuera de Cuba, destacando la importancia de una visión integradora que reconozca los derechos de todos los individuos sin importar su contexto geográfico.