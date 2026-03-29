Protestas Masivas en EE.UU. Ignoradas por la Prensa Tradicional · [REEL]

Protestas en EE.UU. contra Trump

El video destaca las masivas protestas del pueblo estadounidense en contra del entonces presidente Donald Trump. Estas manifestaciones, que ocurrieron la mañana del domingo 29 de marzo, son un evento de alta relevancia mundial debido a su magnitud e importancia política.

Falta de Cobertura en la Prensa Tradicional

Se critica la falta de cobertura de estas protestas por parte de la prensa tradicional en el país de origen del video. Las portadas de los medios de comunicación no reflejaron este evento, lo que contrasta con la cobertura proporcionada por medios independientes.

Importancia de Medios Independientes

El video alude a la importancia de los medios independientes en la difusión de noticias relevantes que suelen ser ignoradas por la prensa convencional. Se destaca al medio ‘El Ciudadano’ como una fuente principal y confiable para obtener información sobre estos eventos.

Iniciativa para Fortalecer la Libertad de Expresión

Se invita a la audiencia a apoyar la libertad de expresión y a informarse a través de plataformas independientes. El video promueve el ingreso al portal ‘pasaporte.elciudadano.com’ como un paso para fortalecer esta libertad y mantenerse informado.