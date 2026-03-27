Recital de Matías Catalán en CINERD: Homenaje a Pedro Lemebel · [REEL]

Exploración de Identidad y Expresión

En este episodio, Matías Catalán, protagonista de ‘La misteriosa mirada del Flamenco’, se sumerge en la obra de Pedro Lemebel, un reconocido escritor y cronista chileno. Catalán recita pasajes emblemáticos de Lemebel, centrando la atención en el poder de la palabra y su impacto en la representación de identidades marginadas.

Profundizando en Lemebel

La presentación se enfoca en cómo Lemebel utilizaba su escritura para desafiar normas sociales y explorar temas de género, sexualidad y política. Matías destaca la manera en que Lemebel capturaba la experiencia humana con un lenguaje visceral y poético, transmitiendo emociones complejas y relatos de resistencia.

Contexto en La Misteriosa Mirada del Flamenco

Integrando estos temas en su interpretación de ‘La misteriosa mirada del Flamenco’, Matías Catalán conecta la narrativa cinematográfica con la obra literaria, mostrando cómo ambas formas de arte pueden atender a una amplia gama de experiencias humanas. La interpretación enfatiza la importancia de visibilizar historias que a menudo permanecen en los márgenes.