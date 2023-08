Inteligencia, disciplina y esfuerzo, guían perfección de Ximena González

El 14 de agosto del 2023, Karla Ximena González Platas volvió realidad su sueño en el área de investigación biológica, tras obtener el puntaje más alto de la licenciatura de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La estudiante de 18 años de edad, originaria de Tlatlauquitepec, marcó la historia del país al obtener una calificación perfecta en el examen de ingreso.

Siempre ha sido una mujer destacada por su intelecto, en la preparatoria “Antonio Audirac” egresó con promedio general de 9.9 de 10 puntos.

Hoy es conocida en México por ser la primera mujer en acertar el total de los 120 reactivos que integran el examen de admisión de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

En entrevista con El Ciudadano México, Ximena González declaró que le tomó por sorpresa enterarse de que había obtenido una calificación perfecta en el examen de admisión, pues dijo que siempre tuvo como objetivo ingresar a la casa de estudios, pero nunca pensó acertar todas las preguntas de la prueba.

“No lo podía creer, estaba como en estado de shock (…), en ese momento estaba con mis abuelitos y empecé a comentarles que había sacado los 120 aciertos y se pusieron muy felices, porque realmente mi meta no era sacar los 120 aciertos, sino quedarme en la carrera de Biología”

Durante los próximos cuatro años, cuyas clases comenzaron el pasado lunes 14 de agosto, estará estudiando materias relacionadas con la genética, así como en distintas áreas de la biología, como la molecular, celular y sintética, con materias como matemáticas, bioinformática y programación.

Ximena González Platas declaró que su mayor interés está en las enfermedades hereditarias, que le gustaría especializarse, pero como es una licenciatura “multidisciplinaria”, tendrá que definir con el tiempo que área es la mejor a sus intereses.

Muy firme, aclaró que su sueño es trabajar en un laboratorio de investigación.

Karla Ximena dijo que las Ciencias Genómicas no es muy conocida entre los jóvenes, sobre todo por aquellos que no tienen contacto con el mundo de la investigación o de la ciencia.

Puntualizó que es fundamental que haya más difusión de esta carrera, ya que se enfoca a la investigación y a la ciencia, que puede ser de mucho interés para los jóvenes, pero lamentablemente, la desconocen.

“Cuando somos jóvenes, buscamos una carrera que enfoque a la investigación y la ciencia, y resulta que a veces no la encontramos. Yo encontré esta carrera y realmente es ese su enfoque y sí, debería conocerse mucho más”

Ximena González relató que antes de saber que esta rama de estudio era su verdadera pasión, experimentó distintas disciplinas desde su niñez, como clases de pintura y deportes, por lo que, finalmente supo que lo que realmente le llamaba la atención era la ciencia.

Detalló que, a través de documentales y conferencias, inició su gusto por esta disciplina, sobre todo por la química, astronomía y física.

Pero fue hasta su etapa en la secundaria y la preparatoria, que su interés por la biología comenzó, sobre todo por la motivación que le dieron sus profesores, al considerarla una estudiante con potencial.

Posteriormente, comenzó a investigar las ramas que conformaban la biología, principalmente, la genética, por lo que, a través de conocer el trabajo de varios investigadores de la rama, encontró su pasión.

“Conforme fui investigando y conociendo el trabajo de varios investigadores alrededor del mundo, me fue interesando mucho más y de ahí surge mi pasión por la biología”

Ximena González expresó que su sueño siempre fue ingresar a la UNAM, por lo que desde septiembre del 2022 comenzó su preparación para el examen de admisión de manera autodidacta, pero fue hasta diciembre del mismo año, que a través de una beca, pudo ingresar a un curso de admisión para la universidad, que finalizó en junio del 2023.

El proceso de preparación no fue fácil, pues expuso que, en ocasiones, consideró dejar su meta, debido a que las jornadas de estudio eran intensas, pues desde las 7:30 a las 13:40 horas acudía a clases escolares, posteriormente, a las 18:00 horas iniciaba a estudiar por su cuenta y finalmente ingresaba a los cursos de la universidad de 19:30 a 21:30 horas.

El estar ocupada tanto tiempo, toda la semana, hizo que la joven poblana se cuestionara si había tomado la mejor decisión, pues ya no pasaba tanto tiempo con sus seres queridos, pero el apoyo de amigos, profesores de preparatoria y su profesor del curso, Ulises Meza, hizo que no dejará de luchar.

De manera especial, el respaldo que le otorgaron siempre sus padres hizo que no desistiera; fueron un “soporte” para ella, para no perder la motivación.

“Había momentos en los que pensaba que era mejor dejarlo todo y hacer las cosas más sencillas, pero al final siempre recordaba quién era, los sueños y metas que tenía, y eso me motivaba a seguir (…), pero tuve el soporte de toda mi vida, que son mis papás; siempre me han motivado y me han dicho ‘tú puedes, puedes hacer todo lo que quieras hacer’”