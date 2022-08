María Luisa Godoy anuncia que espera un hijo con Síndrome de Down: ¿Es Chile un país inclusivo con la infancia neurodivergente?

La periodista y animadora María Luisa Godoy contó que el hijo que está esperando en este momento será un niño con Síndrome de Down. Con siete meses de embarazo, la ex conductora de Buenos Días a Todos aseguró estar viviendo un período “lleno de amor pero con mucha incertidumbre, y eso ha sido diferente”.

Godoy expresó que ella y su esposo, Ignacio Rivadeneira, recibieron la noticia con angustia no por el diagnóstico, sino por las enfermedades que habitualmente se asocian a él. Sin embargo, de a poco tuvieron más certeza de que su hijo no tenía ningún tipo de problemas al corazón, ni al intestino ni a los riñones.

“No es un niño enfermo. Tiene una condición, síndrome de Down, pero está sanito. Tenemos que esperar que nazca y ver qué pasa”, declaró.

La animadora de TVN aseguró que la parte más difícil de este proceso ha sido la reacción de personas cercanas tras saber el diagnóstico, ya que dejaron de felicitarla por su embarazo. “No me dolió por mí, sino por él, porque es increíble lo que falta por avanzar todavía, para que la gente se dé cuenta de que los niños con síndrome de Down son un tremendo aporte como cualquier ser humano, que ojalá eso no determine quién es, sino que los vean como la persona que va a ser. Eso me da miedo”

Y es que Chile aún tiene mucho que avanzar en materia de inclusión a la población con Síndrome de Down. En nuestro país, 2,7 niños de cada mil nacen con este síndrome, una cifra que duplica a la tasa mundial. A pesar de esto, actualmente solo existen dos leyes que apuntan a una mayor inclusión: la primera es la ley 20.422, que establece la igualdad de oportunidades para todas las personas del país; la segunda es la ley 21.015, la cual obliga a las empresas con más de 100 empleados a incorporar un 1% de personas con discapacidad en sus filas.

La propuesta de Nueva Constitución que se votará el próximo 4 de septiembre incluye por primera vez en nuestra historia constitucional los conceptos de neurodiversidad y neurodivergencia, términos acuñados por la socióloga australiana Judy Singer en 1998 y que hacen referencia a las variaciones naturales del cerebro humano.

Lawrence Fang, director del proyecto de neurodiversidad de la Universidad de Stanford, define la neurodiversidad de la siguiente manera: «Es solo una forma de describir que nuestros cerebros son diferentes y, como cualquier ser humano, no serás bueno en todo».

El artículo 29 de la propuesta de Nueva Constitución establece que el Estado «reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos reconocidos en esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile», dice el artículo 29 de la propuesta constitucional.

Además de esto, el artículo 26 de la propuesta constitucional establece que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y mandata al Estado a promover su autonomía progresiva y su protección integral. Expertos señalan que estas propuestas podrían ser el punto de partida hacia una sociedad más inclusiva con la infancia neurodivergente.

Sin embargo, el rol del sistema educativo es clave para lograr esta inclusión desde los primeros años de formación. De la misma forma, la manera en que nos comunicamos y expresamos acerca de las personas neurodivergentes también contribuye a crear realidades respecto a éstas. Las políticas públicas y constitucionales son una parte importante para avanzar hacia un país más inclusivo, pero también es necesario repensar las maneras en que nosotros mismos actuamos en torno a la diversidad.