María Luisa Godoy anuncia que espera un hijo con Síndrome de Down: «Siempre hemos visto a nuestra guagüita como un motivo de alegría»

La periodista y animadora María Luisa Godoy contó que el hijo que está esperando en este momento será un niño con Síndrome de Down. Con siete meses de embarazo, la ex conductora de Buenos Días a Todos aseguró estar viviendo un período “lleno de amor pero con mucha incertidumbre, y eso ha sido diferente”.

Godoy expresó que ella y su esposo, Ignacio Rivadeneira, recibieron la noticia con angustia no por el diagnóstico, sino por las enfermedades que habitualmente se asocian a él. Sin embargo, de a poco tuvieron más certeza de que su hijo no tenía ningún tipo de problemas al corazón, ni al intestino ni a los riñones.

“No es un niño enfermo. Tiene una condición, síndrome de Down, pero está sanito. Tenemos que esperar que nazca y ver qué pasa”, declaró.

La animadora de TVN aseguró que la parte más difícil de este proceso ha sido la reacción de personas cercanas tras saber el diagnóstico, ya que dejaron de felicitarla por su embarazo. “No me dolió por mí, sino por él, porque es increíble lo que falta por avanzar todavía, para que la gente se dé cuenta de que los niños con síndrome de Down son un tremendo aporte como cualquier ser humano, que ojalá eso no determine quién es, sino que los vean como la persona que va a ser. Eso me da miedo”

Sin embargo, luego del anuncio la periodista recibió las felicitaciones de la conductora de CNN Chile Mónica Rincón, quien también tiene una hija con Síndrome de Down. “Querida María Luisa. Pura felicidad le espera a tu hijo. Miles agradecemos tu testimonio como un aporte para que este sea un país más inclusivo y acogedor”, escribió Rincón en su cuenta de Instagram.

La misma Godoy reflexionó que para ella el diagnóstico nunca fue algo negativo «Siempre hemos visto a nuestra guagüita como un motivo de alegría”, declaró.