¿Cuánto tiempo permanece la marihuana en tu cuerpo?

¿Cuánto dura el THC en el cuerpo? Es una pregunta que se han hecho en al menos una ocasión los consumidores de cannabis, sobretodo viendo cómo está el tema de los controles de drogas en carretera o incluso por motivos laborales. Pese a que no hay ninguna información exacta ni efectiva al 100%, intentaremos darles algunas pistas.

En primer lugar, decir que la marihuana al igual que el alcohol por hablar de la droga legal con la que se suele comparar, no afecta a todas las personas por igual y por lo tanto su duración en nuestro cuerpo también dependerá de muchos factores, como son el hábito, complexión o tolerancia, por lo que hablar de un tiempo exacto de cuanto dura el THC en el cuerpo es algo bastante relativo.

Otro factor importante es el tipo de prueba a la que se somete, pues mientras que en una prueba de saliva se puede dar positivo hasta 12 horas después del consumo de marihuana, en una prueba de orina puede dar positivo hasta los 3 meses después en consumidores con una metabolización más lenta, por lo que la suma de factores negativos como el propio sistema metabólico, el alto hábito y la baja tolerancia, puede llegar que dar positivos durante más tiempo aún.

Nuestra recomendación, es que si conduces no fumes marihuana, aunque creas que controlas y que un porro no afecta a la conducción, a cualquier consumidor se le puede ir la olla, distraerse o abstraerse. También estamos de acuerdo en que pasada una hora los efectos de un porro en un consumidor habitual son despreciables y no impiden una buena conducción, aunque si nos encontramos con un control de drogas lo más posible es que demos positivo.

El THC es liposoluble, es decir que se almacena en la grasa corporal. Las pruebas de orina por ejemplo, lo que buscan son esos residuos a medida que nuestro cuerpo va consumiendo la grasa para obtener energía. Un cambio en nuestra dieta y hacer deporte hará que el THC pase a la sangre, por lo que bebiendo gran cantidad de agua haremos que los riñones la eliminen más rápidamente. Ésto debemos hacerlo algunos días antes de tener que pasar un análisis de orina, si lo haces uno o dos días antes tendremos el efecto contrario, un alto contenido de THC en orina. Pero si lo empezamos a hacer 10 días antes, es muy efectivo.

Pero pasemos al tema que nos preocupa y que es cuanto dura el TCH en diferentes tipos de test o análisis.

Cuánto dura el THC en el cuerpo en una prueba de orina?

Son las más comunes y el tiempo de detección es más largo que con los test de saliva. Los factores como el peso, la grasa corporal, la cantidad de cannabis y la frecuencia de consumo estarán relacionados con el tiempo que el THC está presente en la orina. Un solo porro puede dar positivo 1-6 días después, un consumo moderado unos 7-13 días, un consumo frecuente unos 15 días o más, y un consumidor habitual hasta un mes o más, donde ya intervienen los factores que hablamos.

Estas pruebas detectan también metabolitos de THC-COOH y que no es lo mismo que el THC en sí. Éstos se forman por la descomposición del THC en el hígado y permanecen en el cuerpo períodos de tiempo bastante más largos que el THC. Además, el THC-COOH no es indicativo de ninguna incapacidad y su presencia no es más peligrosa para la conducción que la no presencia. Por lo general, un mes después de consumir por última vez, el cuerpo no tiene rastros de THC ni THC-COOH.

Cuánto dura el THC en el cuerpo en una prueba de saliva?

Ésta es una de las pruebas más polémicas para los conductores, ya que el Drogo Test tiene una gran sensibilidad para los positivos por cannabis. Mientras que en teoría sólo daría positivos un par de horas después de consumir, se estima que el aparato detecta el consumo unas 6-8 horas después de la última calada y que no coincide con los datos que facilita el fabricante que dice que lo detecta hasta 24 horas después.

Según estudios, un consumidor habitual puede dar positivo meses después de haber consumido por última vez, pues los cannabinoides que se almacenan en los lípidos se liberan muy lentamente en algunos casos. Este tipo de test sólo confirman que se ha consumido, no la cantidad, lo que también es otro grave problema, porque con una simple calada a las 4 horas puede dar positivo. Mientras los test de alcoholemia indican la cantidad de alcohol ingerida y si se sobrepasa o no los límites permitidos para cada caso, el drogo test indica la presencia de THC.

Otros test tienen en cuenta la presencia de cualquier cannabinoide, incluidos aquellos como el CBD, totalmente legal en la gran mayoría de países y muy de moda entre pacientes médicos o simplemente como complemento para una dieta más sana.

Cuánto dura el THC en el cuerpo en un análisis de cabello?

Aunque raras, se pueden usar para detectar el consumo de marihuana, pero también cuenta con el fallo de que no puede medir un uso reciente y sólo detectan el consumo que se haya producido en el pasado. Los metabolitos esparcidos por el torrente sanguíneo se adhieren a los folículos pilosos de los cabellos, siendo evidentes aunque se corte el pelo o incluso nazca alguno nuevo.

Los análisis de cabellos pueden detectar el THC hasta 7 días después de su consumo, pero ya que el THC en ocasiones no se se une al foliolo del pelo, hace que no se considere un método exacto del consumo de marihuana y su influencia inmediata.

Cuánto dura el THC en el cuerpo en un análisis de sangre?

Es una de las pruebas más usadas por las autoridades, ya que determinan con exactitud la cantidad de THC en el torrente sanguíneo. La manera más rápida de absorción es fumando y en tan sólo 9 minutos tras su consumo el cuerpo obtiene los niveles máximos de THC, cayendo a los 25-30 minutos a niveles más bajos y durante las siguientes dos horas. La concentración cae tan rápidamente porque se extiende por los tejidos y es metabolizado rápidamente por el hígado, siendo los metabolitos los que si quedan por más tiempo en el cuerpo.

Con una dosis pequeña, pongamos un porro, entre 3 y 12 horas después de fumar el THC ya no sería detectable. Si la dosis es más alta, hablaríamos de entre 6 y 27 horas. Para personas que fumen de manera regular, sería detectable incluso pasadas las 48 horas, aunque no es lo habitual.

Vía: La marihuana