“61 observaciones sin respuesta”: Concejal que denunció a Carter ante Contraloría por “notable abandono de deberes”, arremete nuevamente contra el edil

No es raro ver en la televisión a distintas figuras de la política nacional participando de los paneles de conversación en matinales u otros programas. Pese a que a simple vista no hay nada de malo en ello, ¿es correcto que asistan a estas instancias en horario laboral?

El 29 de marzo del 2023, el concejal Reinaldo Rosales (PPD) denunció ante la Contraloría al alcalde Rodolfo Carter por “notable abandono de deberes”, debido a los constantes “paseos” por los canales de televisión.

Sin embargo, durante la jornada de ayer, una nueva polémica reviviría los conflictos al interior del municipio. En esta ocasión, el concejal en cuestión detalló a través de su cuenta en “X” (exTwitter), un nuevo conflicto que lo involucra a él, Carter y Contraloría.

Rosales especifica que “los alcaldes están obligados a responder por escrito los requerimientos que concejales realicen en el Concejo Municipal, en un plazo no superior a 15 días. (art. 79, ley 18.695)”, aclara.

Sin embargo, añade que “habiendo realizado 61 observaciones desde el 2021, Carter no ha respondido. En 2022, lo reiteré y aun así no se me respondió”, dice.

El integrante del concejo detalla que por esos motivos denunció el incumplimiento a la Contraloría. No obstante, agrega que “esta se remite a repetir lo que contesta el municipio. No se entiende”, sentencia.

Para Rosales, los argumentos presentados ante el ente contralor están conforme a derecho, sin embargo, se cuestiona “¿cómo poder cumplir nuestro rol fiscalizador si la Contraloría no lo reconoce?”.

Finalmente, el concejal vincula los últimos escándalos municipales a este tipo de “interpretaciones”, agregando que “sólo después de que dejan la alcaldía, se les limita la fiscalización a quienes por ley debemos realizarla”, agregó.

Además, advirtió que “pediremos audiencia a Contraloría General para exponer este tema”.