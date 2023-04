A la expectativa por posible detención: reportan que Trump enfrentará acusaciones por 34 delitos graves

El expresidente estadounidense, Donald Trump, será puesto bajo arresto este martes 4 de abril e informado de que ha sido acusado de 34 delitos graves por falsificación de registros comerciales, según reportó Yahoo News, citando a una fuente que ha sido informada de los procedimientos para la comparecencia.

A Trump no se le pondrán las esposas, ni se le meterá en una celda, ni se le hará una foto policial, procedimientos típicos incluso para los políticos, hasta que un juez se pronuncie sobre las condiciones previas al juicio, indicó la fuente.

Por su parte, Joe Tacopin, abogado del exmandatario, también destacó que Trump no será esposado durante su comparecencia ante la Corte de Nueva York, pero la Fiscalía intentará sacar el máximo partido de la situación para conseguir un ‘show’ mediático.

Se viene un proceso penal y un posible arresto contra Donald Trump y el imperio está a punto de arder… "O el estado profundo destruye a EEUU, o nosotros destruimos el estado profundo" pic.twitter.com/GbMUjyJFpm — DAViD.cu (@Dvd_qva) April 3, 2023

La defensa de Trump espera que la comparecencia del expresidente ante el tribunal sea «estándar y de negocios», y no dure más de media hora. «Muchas de las preguntas no tienen respuesta. No sé cómo será, salvo que el ambiente será como el de un circo. Sin embargo, espero que la parte del juicio se desarrolle de forma normal y profesional. También espero que concluyamos la estancia (en el tribunal) en media hora», dijo Tacopin.

Un gran jurado de Nueva York votó el pasado 30 de marzo a favor de acusar formalmente al exmandatario por el supuesto pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre la relación sexual extramarital que habrían mantenido en 2006.

a cambio de su silencio sobre la relación sexual extramarital que habrían mantenido en 2006. Trump podría ser acusado por un delito grave de falsificación de registros comerciales y por violar las leyes de financiación de campañas con dicho pago. Está previsto que el expresidente comparezca este 4 de abril ante un tribunal de Manhattan para la lectura de los cargos en su contra.

de registros comerciales y por violar las leyes de financiación de campañas con dicho pago. Está previsto que el expresidente ante un tribunal de Manhattan para la lectura de los cargos en su contra. La decisión del gran jurado de Manhattan marca la primera vez que se acusa a un expresidente en un asunto penal. La acusación o condena no impediría legalmente que el político republicano se postule nuevamente a la presidencia, ya que no tener antecedentes penales no se encuentra entre los criterios que establece la Constitución estadounidense para determinar quién es elegible para ser presidente.

Fuente: RT.

Sigue leyendo: