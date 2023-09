A pesar de ser defendido por Carter: Tribunal rechaza sobreseer a exfuncionario municipal que colocó una bomba en La Florida

En agosto pasado, El Ciudadano publicó un reportaje que rompió el hermetismo en torno al exfuncionario municipal, que colocó una bomba en la vía pública en la comuna de La Florida, y que reveló que Osmel Montilla -de nacionalidad venezolana-, quien trabajaba en el equipo de seguridad ciudadana de dicho municipio, mintió a Carabineros respecto al artefacto explosivo y su procedimiento.

“A las 20:30 horas, el querellado Osmel Leonel Montilla, se desplazaba en motocicleta por avenida John Kennedy en la comuna de La Florida, portando una bolsa que en su interior contenía una granada de tipo mortero de uso militar, la que dejó abandonada en la intersección de avenida John Kennedy con avenida Perú”, se lee en la querella criminal interpuesta por la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

Según la “Constancia de orden verbal de entrada y registro a un lugar cerrado e incautación”, funcionarios de Carabineros fueron alertados por la base municipal, respecto a que mientras un vehículo de seguridad transitaba por la calle John Kennedy con avenida Perú, una persona en situación de calle arrastraba una bolsa con un objeto pesado en su interior, quien supuestamente al ver al funcionario municipal, abandonó la bolsa en el lugar -afirmó en primera instancia Montilla-.

Luego de finalizado el procedimiento policial para el retiro de la «bomba», Osmel Montilla fue detenido y formalizado el martes 1 de agosto en el 14 Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de portación de munición de guerra y desórdenes públicos, quedando con arraigo nacional y firma mensual. Incluso, a Karen Atala -la jueza de la formalización-, le llamó la atención la baja intensidad de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Oriente.

No obstante, un detalle llama la atención. Durante la sesión del Concejo Municipal del miércoles 2 de agosto, el alcalde Carter afirmó que “este funcionario” tenía una hoja de vida intachable, familia respetable, inmigrante venezolano, y que nunca había cometido un error, hasta lo ocurrido -dando a entender que poseía trayectoria en la entidad edilicia-. Al consultar al municipio sobre Montilla, confirmaron que el exfuncionario era motorista del equipo de seguridad ciudadana, fue desvinculado de sus funciones, y que entró a trabajar a la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal y Productivo de La Florida, el 10 de junio de este año (lo que fue confirmado en el listado de remuneraciones de Transparencia Activa).

“Simplemente lo que tenemos es un artefacto de práctica, aparentemente de la fuerza aérea de los años 70. Es un marcador de posiciones de los aviones y no tiene riesgo explosivo, lo cual no implica que haya una responsabilidad porque es un artefacto de guerra”, dijo Carter ante el Concejo Municipal, agregando que desde Fiscalía le indicaron que no era una bomba, y que el acto cometido por Osmel Montilla, era un “error administrativo”.

Es más, el alcalde Carter trató de «miserables y ridículos» a quienes lo criticaron por lo ocurrido, e insistiendo en la defensa hacia el exfuncionario. Pero, al buscar los antecedentes del artefacto de guerra encontrado -BDU 33, granada tipo mortero-, se puede confirmar que está lejos de ser un “marcador de posiciones de los aviones”, es más, según información proporcionada por el GOPE a CNN Chile, el artefacto es una munición de 10 kilos y que es utilizada para simular lanzamientos de bombas reales.

No obstante, durante la mañana de este viernes 15 de septiembre, el 14° Juzgado de Garantía resolvió rechazar el sobreseimiento de Osmel Montilla, puesto que, aún existen diligencias pendientes. Lo anterior, pese a que Rodolfo Carter, durante una sesión del Concejo Municipal insistió que Montilla iba a ser sobreseído debido al presunto «error administrativo» cometido.