Acusan caso de abuso sexual en GH: CHV confirmó suspensión del participante Rubén Gutiérrez

“Oye Rubén, lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo…Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo”, dijo Scarlette a Rubén, durante la mañana de este sábado, antes que Pluto TV cortara la transmisión por largas horas.

Incluso, en la transmisión por la tarde, se escuchó al excarabinero decir a sus compañeros de encierro que “no puedo estar así, en un ambiente así, creo que he sido el más respetuoso de todos. Encuentro que me he acercado a todos”, mientras en redes sociales recordaban momentos del participante, realizando constantes tocaciones a sus compañeras, como fue el caso de Francisca Maira y Viviana Acevedo.

Debido a lo anterior, y como expuso Publimetro, CHV informó que Rubén Gutiérrez aún no es expulsado, pero fue aislado de la casa estudio y llevado a un hotel, mientras se resuelva la investigación, mientras que ambos han sido atendidos por psicólogos.

“En virtud de las serias acusaciones realizadas por la participante de Gran Hermano Chile, Scarlette, Chilevisión ha decidido suspender la participación del participante Rubén, con el objeto realizar las indagaciones necesarias para así esclarecer los hechos denunciados (…) Como canal de televisión tenemos la responsabilidad de asegurar un ambiente tranquilo y pacífico para todos los concursantes de nuestros programas, por lo que, si alguna situación no se enmarca en las normas de convivencia, la producción puede intervenir para resolver el problema, tal como así se ha hecho en este caso en particular”, dijo el canal a Publimetro.

Durante la emisión del programa de hoy por la noche, Gran Hermano entregará su versión respecto a este eventual caso de violencia de género.

Recordemos que este no es el primer caso de agresión sexual que enfrentaría este reality. En el año 2017, en Gran Hermano España, una participante fue abusada sexualmente por su compañero, quien tras 6 años de lucha judicial, fue condenado a 15 meses de prisión.