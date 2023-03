Ahora el FBI da su teoría: EE.UU. insiste en el origen chino del coronavirus

El Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) considera que sí es factible la versión de que el coronavirus surgió de un laboratorio de Wuhan, China, y no fue producto de una mutación natural.

El director del FBI, Christopher Wray, declaró en entrevista para la cadena Fox News que existe la posibilidad de que la pandemia de SARS-CoV-2 se inició por una filtración ocurrida en el Laboratorio de Virología de Wuhan, tal como sugirió un día antes el Departamento de Energía de Estados Unidos.

«El director Wray confirmó que la Oficina [del FBI] ha evaluado que los orígenes de la pandemia de COVID-19 probablemente se originaron en un incidente de laboratorio en Wuhan, China«, declaró la agencia estadounidense, al tiempo que acusó a Pekín de no cooperar para investigar el origen de la crisis sanitaria de 2020.

China ha negado tener información sobre esta hipótesis, mientras que en Estados Unidos se está difundiendo entre los círculos gubernamentales la teoría de la filtración, a pesar de que, durante la Administración Trump, esto se consideraba una teoría de la conspiración.

Las acusaciones de Washington contra Pekín aumentaron luego de que el diario The Wall Street Journal publicara un informe del Departamento de Energía que consideraba «muy probable» el origen artificial del COVID-19, y en un contexto en el que las relaciones bilaterales se encuentran tensas por el conflicto en Ucrania y el tema de los supuestos globos de espionaje chinos.

Poco después, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, aclaró que aún no se tenía «una respuesta definitiva», pero se seguía investigando.

El pasado mes de junio, Jeffrey Sachs, exdirector del comité especial para investigar el origen del COVID-19 de la revista científica The Lancet, afirmó que había elementos suficientes para considerar que la pandemia surgió precisamente de una fuga ocurrida en un laboratorio financiado por Estados Unidos.

«Haré una declaración provocadora. Podemos retomar el tema después. Les puede sorprender o no, o decir ‘eso ya lo sabía, profesor Sachs’, pero presidí la comisión, la comisión de The Lancet por dos años y estoy completamente convencido de que [el coronavirus] salió de un laboratorio estadounidense de biotecnología, no de la naturaleza», comentó Sachs ante políticos y empresarios, como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue el moderador de las charlas.

En septiembre de 2021, Sachs disolvió la comisión sobre COVID-19 de la revista The Lancet, ya que muchos de sus miembros tenían un conflicto de interés con la organización EcoHealth Alliances, la cual usó fondos estadounidenses para investigar sobre el coronavirus de murciélagos en Wuhan, China.

EcoHealth Alliance, organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, utilizó fondos estadounidenses para investigar los coronavirus en murciélagos junto con el Instituto de Virología de Wuhan, según información de The Wall Street Journal.

