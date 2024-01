AMLO repudia protección de pobladores a delincuentes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su repudio a las muestras de apoyo que pobladores de Guerrero han expresado hacia grupos delincuenciales que operan en aquella zona.

Durante su conferencia matutina realizada en Acapulco, López Obrador advirtió que los grupos criminales que operan en Guerrero únicamente tratan de engañar al pueblo con regalos, para después utilizarlos como «medida de protección».

Asimismo remarcó que lo que regalan los presuntos miembros del narcotráfico son «dádivas», «migajas» que buscan convencer a la gente de que «son buenos».

«Ahora también algunas bandas, lo mismo: entregan despensas, estaba yo viendo que el Día de Reyes ahí van a entregar juguetes, esas son migajas, son dádivas, no son derechos, todos los mexicanos tenemos nuestros derechos y no hay que dejarnos engañar».

El primer mandatario reconoció que en el país aún existen algunas comunidades que «apoyan» de cierta manera a las bandas delictivas, pero que conforme avanza la administración este fenómeno ha logrado disminuirse.

Lo anterior refiriéndose a la detención de tres presuntos delincuentes implicados en un tiroteo suscitado en el municipio de Petatlán, Guerrero. En dicho arresto los pobladores salieron a las calles con el fin de evitar la acción judicial.

«No estoy hablando al tanteo, ayer se detuvieron a tres presuntos delincuentes muy cerca donde se dio el enfrentamiento en Petatlán y sale la gente a apoyarlos y a tomar la carretera, eso no, no, no es por ahí».

