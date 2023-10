Canciller de Israel arremete contra las Naciones Unidas por apoyo a Palestina: «Apoyen a Israel en la misión de eliminar a estos monstruos de la faz de la Tierra»

El canciller de Israel, Eli Cohen, criticó duramente al secretario general de la ONU, António Guterres, por haber denunciado la ocupación de Palestina y las violaciones al derecho internacional perpetradas por el gobierno de Benjamín Netanyahu.

En una rueda de prensa, Cohen hizo un llamado a las naciones «civilizadas» a unirse a Israel en su guerra contra el pueblo palestino, y aseguró que no se puede ser neutral en el conflicto que ya suma casi seis mil muertos por el lado de Gaza.

«Señor secretario general, ¿en qué mundo vive usted? Definitivamente ese no es nuestro mundo», declaró el ministro de Relaciones Exteriores.

«No hay terreno neutral, no hay espacio para ambigüedades. Apoyen a Israel en la misión de eliminar a esos monstruos de la faz de la Tierra», añadió.

Los dichos de Cohen se suman a la indignación manifestada por diversos diplomáticos israelíes tras el discurso de Guterres. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilan Erdan, incluso exigió la dimisión inmediata del secretario general por lo que consideró «justificaciones» a los crímenes cometidos por Hamás.

«El secretario general, quien se muestra comprensivo por la campaña de asesinatos en masa de niños, mujeres y ancianos, no es apto para encabezar la ONU. Le pido que dimita inmediatamente. No tiene justificación ni sentido hablar con quienes muestran compasión por las más terribles atrocidades cometidas contra los ciudadanos de Israel y el pueblo judío. Simplemente no hay palabras», escribió Erdan en Twitter.

El discurso de Guterres

El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció este martes ante el Consejo de Seguridad del organismo las continuas violaciones al derecho humanitario cometidas por Israel, así como la «ocupación asfixiante» que han debido tolerar los habitantes de Gaza durante más de 50 años.

El jefe de la ONU partió condenando el actuar de Hamás por el atentado del 7 de octubre, el cual dejó 1.400 muertos israelíes, la mayoría de ellos civiles. Además, pidió la liberación de los más de 200 rehenes que el grupo mantiene capturados al interior del enclave.

Sin embargo, el discurso de Guterres pronto dio un giro que desató la indignación de Israel, al denunciar directamente la ocupación y el bloqueo económico que sufren millones de palestinos en Gaza:

«Es importante reconocer también que los ataques de Hamás no ocurrieron de la nada. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante. Han visto sus tierras constantemente devoradas por los asentamientos y plagadas de violencia. Su economía fue asfixiada. Su gente fue desplazada y sus hogares demolidos. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se han ido desvaneciendo», señaló.

Además, el secretario general llamó la atención sobre las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas tanto por Israel como Hamás en el transcurso de la guerra:

«Permítanme ser claro: ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario. La protección de los civiles es primordial en cualquier conflicto armado (…) Proteger a los civiles no significa ordenar a más de un millón de personas que evacuen hacia el sur, donde no hay refugio, ni alimentos, ni agua, ni medicinas, ni combustible, y luego seguir bombardeando el propio sur», denunció Guterres.