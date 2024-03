Cristián Campos por querella de abuso sexual en su contra: «Quienes me conocen saben que soy un buen hombre»

El día de ayer, Raffaella Di Girolamo, con apoyo de la Fundación para la Confianza, presentó una querella por abuso sexual infantil en contra del actor Cristian Campos. Horas mas tarde, la familia de la psicóloga manifestó su apoyo por medio de una carta emitida a través de la Fundación en cuestión, donde tildaron el hecho de «abyecto y horroroso».

Durante la jornada de hoy, CNN Chile recogió el testimonio del actor y se refirió a cómo se enteró de la acción judicial, aclarando además que «nunca jamas he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad».

Campos señaló que «las RRSS no son la plataforma adecuada para que una fundación que acoge temas tan delicados, ventile su información». Además, se mostró molesto porque no fue «notificado judicialmente», expresó.

El actor de 67 años de edad, señaló que «el tema me resulta degradante y repugnante», pues «he sido un buen padre, buen tío y padrino, y he compartido, y convivido siempre con sobrinas, hijos e hijas de amigos, pololas y parientes».

Por otro lado, Campos lanzó duros dardos contra la Fundación para la Confianza, indicando que «crea desconfianza en mi historia de vida, y de paso, revictimiza a mi mujer, quien sí vivió episodios reales de abuso».

Finalmente, se reconoce como «un buen hombre» y expresa que «no soy un mal bicho, y no merezco ser acusado de tal».

«Ante esta repugnante y dañina injusticia, me defenderé con todas mis fuerzas, no sólo por mí, sino por mi familia, mis amigos y todos quienes me han manifestado su profundo apoyo en estos momentos, de manera que esta injusticia, que tanto dolor nos ha provocado, no quere impune», sentenció.