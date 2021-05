Me gustaría primero recordar que este 15 de mayo conmemoramos el aniversario 73 de la Nakba, la catástrofe que vive el pueblo palestino desde 1948 con la creación del Estado de Israel a costa del pueblo palestino. Nakba que significó la ocupación y la expulsión del pueblo palestino de sus hogares. Luego, una constante de este Estado de Israel ha sido la limpieza étnica y la expansión, que se traduce en 1967 con la llamada Guerra de los seis días y la ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que son territorios palestinos. Además, este Estado expansionista ocupó territorios de otros países árabes, la Península de Sinaí, de Egipto, el Valle de Aravá, de Jordania, las Granjas de Shebaa, de El Líbano y los Altos del Golán, de Siria. Esto ha continuado de una forma acelerada, ahora se intenta la judaización de Jerusalén oriental ocupada en 1967. Entre otras cosas, hubo un dictamen de evacuar, de desalojar con argumentos falsos unas viviendas palestinas en un barrio que se llama Sheikh Jarrah. Se presentaron documentos falsos de propiedad de estas viviendas, según los cuales estas propiedades son de judíos. Esas familias palestinas han resistido a su desalojo. Se suma a esto, que recientemente fue Semana Santa de las Iglesias Orientales en Palestina, y los cristianos palestinos fueron impedidos de llegar al Santo Sepulcro. Ahora, esta semana, en el último día del mes de Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, sabiendo que los últimos días tienen un valor especial y se realizan ciertos rituales, una vez más Israel impidió la llegada de los fieles a sus lugares santos en Jerusalén. Aquellos que lograron llegar a la mezquita de Al-Aqsa fueron atacados y reprimidos por los colonos y por los efectivos de seguridad y del ejército israelí. De esta manera volvieron a profanar uno de los lugares más sagrados del islam. La represión está a la orden del día, el asesinato de gente, la persecución, el encarcelamiento, es la historia que se repite. Finalmente, está lo que se vive en la frontera de Gaza, los bombardeos y muerte de decenas de personas. Una vez más, volvemos a hablar de cifras, de víctimas mortales. El problema es que esto es algo que se repite periódicamente y es lamentable que tengamos que enfrentarnos a estas alturas de la historia a una situación similar.

Una cosa que estamos notando estos días, aparte de lo que ocurre en los territorios ocupados, es que Israel está tensando la situación en toda la región, de hecho, se habían anunciado ejercicios militares en la frontera con Líbano, ejercicios excepcionales de mucha potencia bélica, y esto fue suspendido a último momento para concentrar el fuego sobre Gaza. ¿Cómo está observando esa forma de actuar por parte de Israel?

Es una táctica desde tiempos remotos, cada vez que hay crisis interna, se pretende exportar y desviar la atención a un peligro externo. Israel, vive una crisis muy profunda que se traduce en cuatro elecciones en los últimos dos años. Las últimas elecciones se realizaron en marzo, se le encomendó la tarea de conformar el gobierno al actual primer ministro, que fue incapaz de lograrlo. Se le encomienda a un líder de la oposición israelí esta tarea, y en paralelo, el primer ministro israelí se enfrenta a unos juicios en la llamada justicia israelí por corrupción. Entonces, este señor, para evitar la cárcel y el juicio, pretende perpetuarse en el poder para mantener su inmunidad y evitar ser encarcelado. Esto es uno de los motivos de la tensión creada y la escala que ha desarrollado el Estado de Israel en estos días. Lamentablemente, el costo son vidas humanas.

Y mientras la comunidad internacional sigue mirando hacia otro lado.

El mundo ve una cosa diferente a la realidad, producto del relato que difunden los medios hegemónicos. Es curioso que en esos medios que hablan de los cohetes de Gaza, omiten la ocupación de Palestina, omiten la privación de la libertad del pueblo palestino. Hablan de la democracia israelí, y no dicen que los palestinos no tienen libertad de culto producto de la ocupación israelí. Porque los palestinos no pueden llegar al Santo Sepulcro, los palestinos no pueden llegar a la mezquita de Al-Aqsa. Lamentablemente, ellos tienen el poder y sus aliados los alientan y no tienen que pagar ningún costo, quien paga el costo es el pueblo bajo ocupación.

Un tema que siempre se repite es cómo recibe esto la población palestina en lo que hace a la necesidad de la unidad de todas las fuerzas de la resistencia. Estaba anunciada próximamente una lección que se ha suspendido, pero ¿Cómo ve, en este marco, la respuesta de las organizaciones que conforman esta resistencia? ¿Hay perspectiva de responder unificadamente a esta agresión?

Con respecto a las elecciones: fueron pospuestas por la imposibilidad de realizar elecciones en todos los territorios palestinos ocupados. Conforme al acuerdo de Oslo firmado entre la Organización por la Liberación de Palestina e Israel en 1993 estas elecciones se realizan en todos los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén oriental. En esta oportunidad Israel no permitió que se realizaran allí. Para nosotros, los territorios palestinos son una unidad y el pueblo palestino es uno solo, las elecciones se deben realizar en todo el territorio y para todo el pueblo. Si no es posible efectuarla en algún lugar, o para algunos sectores del pueblo palestino entonces se posponen hasta que sea posible la realización de las mismas en todo el territorio y para todo el pueblo. Este es el motivo de la postergación de las elecciones. Ahora, en cuanto a la unidad, creo que las elecciones iban a aportar mucho a la unidad del pueblo palestino, pero a mí, me gustaría destacar la unidad el pueblo palestino en la calle. Si vieron, en las últimas semanas las manifestaciones en Jerusalén y otros lugares, no se observaban banderas de partido, la única bandera que se veía era la bandera palestina. Esto es un mensaje, una señal importante. Otro elemento a destacar es la participación de la juventud en esas manifestaciones. Esta juventud nacida bajo ocupación que no conoció otra cosa que no sea la ocupación, esta es la juventud que está resistiendo. Pienso que, si bien tenemos, como todos, nuestros problemas internos, estamos más cerca de la unidad y esto es lo que que ocurre hoy, porque una bala, un cohete, un proyectil israelí, no le pregunta a uno cuál es tu credo o tu partido. Simplemente mata a los palestinos.

Embajador, hablábamos de la ocupación del territorio, la expulsión de los hogares de hombres, mujeres, niños y ancianos, pero hay otro aspecto importante de la ocupación, porque no permite la salud, porque se sabe que no están vacunando a la población palestina, también afecta a la educación, porque es conocido que no dejan estudiar la historia palestina y afecta a la cultura y la religión. Quieran judaizar y también negar la identidad palestina.

Lo último que mencionó es el sueño israelí, negar la identidad nacional del pueblo palestino. Todo lo que hacen va en este sentido. Un pueblo sin identidad no es un pueblo. Uno de los elementos que mejor ha preservado el pueblo palestino es su identidad nacional y cultural. Su lucha está basada en ese aspecto. La verdad es que, conforme al derecho internacional y las convenciones de Ginebra, una potencia de ocupación tiene la responsabilidad y la obligación de atender las necesidades del pueblo bajo su ocupación, y esto también significa atención sanitaria. Se difunde en todas partes que Israel va en la delantera del mundo, en la vanguardia, con la campaña de vacunación, que han logrado vacunar a un alto porcentaje de la población. Efectivamente, pero esto también es otra señal, otra muestra del racismo del Estado de Israel que no cumple con su responsabilidad hacia el pueblo que ocupa, que es el pueblo palestino. Israel ha anunciado la intención de regalar vacunas a varios países, que son incondicionales de la política israelí. En cambio, al pueblo palestino bajo su ocupación, cuya responsabilidad, conforme al acuerdo internacional y los tratados de Ginebra, lo obligan a suministrar las vacunas, no lo ha hecho. Esto ocurre porque se trata de una ocupación colonialista, Israel es la potencia colonialista de Palestina, lo que le importa es perpetuar su ocupación, y si es sin el pueblo mejor. Hace todo lo posible para que Palestina quede sin palestinos. Para esto, implementa todos los medios y recursos a su alcance. Son muchos.

No puedo dejar de preguntarle y referirme a este hecho que han comentado periodísticamente los medios argentinos: la llegada de médicos israelíes a nuestro país. No por el hecho de que vengan ayudar y traer vacunas, pero si por la gravedad de un hecho, que los medios hegemónicos ocultan, que es el intento de usar a los argentinos como voluntarios, como cobayos, para las pruebas de estas vacunas. ¿Tiene alguna opinión sobre esto?

No voy a opinar sobre la política de un país independiente y soberano como es Argentina, esto lo deben hacer los argentinos y las fuerza políticas argentinas, la sociedad argentina. Quiero destacar que Israel, entre los medios que utiliza, para promover sus políticas, está el tema de salud, el de tecnología. el tema de comercio, todo al servicio de la política de ocupación israelí.

Gracias embajador por esta comunicación, nuestra solidaridad con el pueblo palestino y esperemos que la próxima comunicación nos sorprenda en tiempos mejores para su hermoso pueblo.

No hay que perder la esperanza y especialmente en un día como hoy que es el último día del mes de Ramadán, por lo que quiero enviar un saludo a la comunidad musulmana y desearles feliz Aíd al Fitr y que la paz vuelva a reinar en la tierra de paz con justicia y libertad.

Cortesía de Carlos Aznarez TeleSUR