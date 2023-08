Efecto bumerán: La economía europea es severamente castigada por las sanciones antirrusas

Las empresas europeas reportan una pérdida combinada de 100.000 millones de euros (109.900 millones de dólares) tras cortar los lazos con Rusia debido a las sanciones impuestas por Occidente a Moscú por su operación militar especial en Ucrania.

Diseñadas para asestar un duro golpe a la economía rusa, las sanciones occidentales golpearon a las empresas europeas como si se tratara de «fuego amigo».

«Las pérdidas económicas sufridas por muchas empresas europeas fueron previstas hasta cierto punto», dijo a Sputnik el miembro del Parlamento Europeo (MEP) por el partido Alternativa para Alemania y actualmente vicepresidente del Grupo Identidad y Democracia, Gunnar Beck.

A decir de él, la imposición de sanciones como herramienta de política exterior siempre es un asunto que sale caro.

«Creo que hubo conceptos erróneos por parte de muchos Gobiernos europeos en varios aspectos», asegura.

«Lo que no se previó fue que las sanciones dañarían a muchas empresas y países de la Unión Europea mucho más que a Rusia. Creo que fue una sorpresa. Y eso está relacionado con el segundo punto que me gustaría señalar: creo que los Gobiernos europeos probablemente no sabían, o habían ignorado deliberadamente, el hecho de que el Gobierno ruso estaba relativamente bien preparado en términos de divisas y reservas de oro», continuó Beck.

El daño económico a la UE

Tras el inicio de la operación militar especial de Rusia, el 24 de febrero de 2022, para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, Estados Unidos y sus aliados europeos impusieron una serie de sanciones destinadas a restringir la actividad empresarial de Rusia. Las sanciones occidentales se dirigieron a casi todos los sectores de la economía del país eurasiático. Se congelaron los activos del Banco Central y se canceló el acceso de Moscú a la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, por sus siglas en inglés).

Desde febrero de 2022, las empresas occidentales han estado retirando sus operaciones en masa de Rusia bajo la presión de las sanciones. El diario Financial Times realizó una encuesta que indicó que 176 informes financieros de un total de 600 empresas mostraron que sufrieron pérdidas en sus balances cuando se apresuraron a vender, cerrar o reducir sus negocios en suelo ruso.

«Hay dos razones principales para estos daños», explicó a Sputnik el profesor de macroeconomía y economía monetaria en la Universidad de Friburgo, Suiza, Sergio Rossi.

La primera es que muchas empresas europeas, según el economista, han estado sufriendo los problemas derivados de la pandemia de COVID-19 relacionados con diversos problemas de la cadena de suministro y la falta de demanda en el mercado de bienes y servicios, esto último debido a la reducción del poder adquisitivo de los hogares por la desigualdad de ingresos a causa de las políticas económicas neoliberales implementadas por los Gobiernos de estos países.

«En segundo lugar, la globalización implica que la mayoría de los países europeos dependen en gran medida del comercio exterior como motor principal –si no único– de su crecimiento económico», enfatizó Rossi.

«Dado que una reducción de las exportaciones implica, por lo tanto, una menor tasa de crecimiento económico, el crecimiento vertiginoso de los precios de la energía, los precios de importación, así como los márgenes de ganancia de varias empresas como resultado de las sanciones occidentales a Rusia, ha impactado negativamente en las economías de estos países, exacerbando los factores recesivos que ya existían antes de que todas estas sanciones se pusieran en práctica», añadió.

Sorprendentemente, un estudio de la Universidad Yale indica que, de las 1.000 empresas que expresaron su determinación de abandonar Rusia, poco más de la mitad se han retirado por completo del país, mientras que algunas continúan operando en el país sin inmutarse.

¿Europa se dirige hacia la crisis?

Las pérdidas sufridas por las empresas de la UE como resultado de las sanciones contra Rusia afectan su competitividad en la economía mundial y debilitan aún más los sistemas económicos de sus respectivos países, según Rossi. Esto se suma a las ya difíciles condiciones económicas causadas por la inflación, los altos niveles de desempleo, la caída en picada de los niveles de vida y la reducción de los salarios.

«En realidad, las presiones inflacionarias observadas reducen los salarios reales de los trabajadores de clase baja y media, por lo que sus propios gastos de consumo deben reducirse, induciendo así un círculo vicioso dramático para todas las partes interesadas, a saber, empresas, bancos y el sector público de estos países, por lo que la Unión Europea corre el riesgo de desintegrarse antes de que finalice esta década, ante los crecientes conflictos sociales y los problemas económicos que quedan sin abordar porque no hay voluntad política para resolverlos en el corto plazo”, sugirió el observador económico.

Por su parte, Gunnar Beck señaló que Rusia no es el mercado de exportación más importante para la Unión Europea, por lo que en este aspecto el bloque no ha sido muy golpeado.

Sin embargo, precisó que Rusia solía ser un proveedor de materias primas energéticas relativamente baratas que aseguraban la competitividad de las empresas europeas en el escenario mundial. Y ahora que Europa ha cambiado al gas natural licuado (GNL) relativamente caro de Estados Unidos y ha reducido el consumo de combustible, algunas empresas europeas optaron por trasladarse desde el viejo continente, provocando nada menos que la desindustrialización. Otros fabricantes se vieron obligados a desacelerar sus actividades económicas debido a las agresivas subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que han hecho que los préstamos sean especialmente caros.

«Entonces, en resumen, habrá una pérdida neta de riqueza como resultado del efecto perjudicial de las sanciones sobre las economías europeas», dijo Beck. «Pero esa pérdida neta es mucho menor que la pérdida total de riqueza. Los europeos se han estado imponiendo con toda una gama de otras políticas. Y creo que es muy difícil transmitir la absoluta insensatez de nuestros Gobiernos y de la Comisión Europea», comenta.

«Ellos están persiguiendo proyectos de fantasía que están dañando sus propias economías y a su propia gente en un grado muy grande y, posiblemente, irreversible, pero yo diría que el tipo de actitud beligerante que los europeos han estado adoptando en Ucrania es parte de esta gama de proyectos de fantasía que están produciendo. Habrá un despertar muy duro en un futuro no muy lejano. De hecho, ya estamos viendo este despertar. Las economías europeas están en crisis y yo digo que van a empeorar», considera.

Es difícil decir qué se convertirá en una llamada de atención para los europeos, obligándolos a revisar su estrategia económica y política y dar un giro de 180 grados, según el eurodiputado. Él cree que en este momento es demasiado pronto para decir algo con cierto grado de certeza. Sin embargo, está claro que Europa se está dañando a sí misma y, una vez que se arrastra a una profunda crisis económica, es probable que siga la inestabilidad política, concluyó Beck.

Mientras tanto, la economía de la zona euro puede enfrentar un gran impacto debido a que la política antiinflacionaria del BCE amenaza con sofocar el crecimiento y aumentar el riesgo de una recesión profunda, según los analistas de Bloomberg. De acuerdo con sus estimaciones, el efecto diferido de la subida de tipos de interés, combinado con la restricción del gasto público, podría recortar un 4% la producción económica de la zona euro.

