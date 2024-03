El día que el gobierno de Sebastián Piñera marginó a Rusia de la FIDAE 2022

Tras la decisión del Gobierno de marginar a Israel de la FIDAE 2024, las reacciones y críticas de la oposición no se detienen. Los nexos de la derecha con Israel han llevado a todos los detractores a caer en el argumento del “antisemitismo”, no obstante, no es la primera vez que Chile baja a un invitado de la FIDAE por sus conflictos internacionales.