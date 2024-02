El intenso domingo de Naya Fácil: En la mañana anunció sus intenciones de postular a alcaldesa y en la noche fue detenida por golpear a un garzón

No han sido días tranquilos para Naya Fácil. La popular influencer y creadora de contenido para adultos fue arrestada durante la madrugada de este lunes por agredir al garzón de un local nocturno de Viña del Mar, esto a apenas horas de anunciar sus intenciones de postularse a alcaldesa de la misma ciudad.

Tras varias semanas publicando información relacionada con ayuda a los damnificados de los incendios forestales, Nayadeth Neculhueque anunció en tono humorístico sus deseos de competir por el sillón alcaldicio de Viña del Mar, llegando incluso a idear slogans para su futura campaña.

«Vecinos y vecinas. Yo, Naya Fácil, del pueblo y para el pueblo, y se come a todo el pueblo, quiero decir que, en nuestra comuna de Maipú, no va a haber Cathy Barriga, va a haber Naya Fácil. No van a haber peluches, van a haber caminos buenos, por eso voten Naya, vota fácil (…) Ya quiero postular, me animé», señaló la influencer a través de redes sociales.

Sin embargo, solo un par de horas habían pasado desde esta publicación cuando Naya Fácil protagonizó una nueva polémica: la influencer se enfrascó en una discusión con los garzones de un bar nocturno de la ciudad jardín, llegando a lesionar a uno de ellos.

Según señalaron testigos del episodio, la influencer habría generado desórdenes al punto de que los encargados del recinto debieron llamar a las autoridades policiales para proceder con su detención. Por otro lado, el garzón herido fue trasladado a un recinto hospitalario.

El jefe de la Defensa Nacional, el contraalmirante Daniel Muñoz, señaló que «tuvimos la detención de una influencer conocida a nivel nacional por una agresión menor a un trabajador de un local céntrico nocturno de Viña».

Por lo anterior, Nayadeth Neculhueque fue formalizada como autora de lesiones leves, quedando con prohibición de acercarse a la víctima. El tribunal fijó un plazo de 60 días para la investigación y dictó orden de libertad.