Erdogan cuestiona presencia de portaviones de EE. UU. en Israel: «Comenzará a perpetrar graves masacres, atacando y destruyendo Gaza»

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado este martes 10 de octubre el despliegue en el mar Mediterráneo del portaviones USS Gerald R. Ford, enviado por EE. UU. a Israel, y ha advertido de que el buque de guerra se utilizará para perpetrar «graves masacres» contra los palestinos y destruir la Franja de Gaza.

«¿Qué hace un portaviones de EE. UU. en Israel? Comenzará a perpetrar graves masacres ahí, atacando y destruyendo Gaza», declaró el mandatario turco en rueda de prensa conjunta con el canciller austríaco, Karl Nehammer, en Ankara.

Erdogan también se pronunció en contra del bloqueo total de la Franja de Gaza por parte de Israel, calificándolo como una violación de los derechos humanos. «Actualmente no hay suministro de agua a Gaza. ¿Qué pasa con los derechos humanos? No hay electricidad, no la suministran. ¿Qué pasa con los derechos humanos?», preguntó.

«Los derechos humanos no pueden ser violados, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hospitales y lugares de culto están siendo brutalmente atacados, pero nadie dice nada al respecto. EE. UU. envía su portaviones a Israel. ¿Qué hace en Israel, qué viene a hacer, qué hará en torno a esto? Allí se apoderará de toda Gaza», resumió.

El mandatario subrayó que «echar más leña al fuego, apuntando contra civiles, y asentamientos civiles en particular, no le traerá beneficios a nadie», y es preciso evitar cualquier paso que agrave los problemas en la región y cause más derramamiento de sangre.

En opinión de Erdogan, la actual exacerbación del conflicto entre Israel y Hamás no va a terminar «en una semana o 15 días», y por eso Ankara celebra reuniones con líderes regionales. Durante la jornada, el presidente turco abordó la situación con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y con el secretario general de la ONU, António Guterres. «Turquía está intentando encontrar la manera de mediar entre Israel y Palestina», indicó.

